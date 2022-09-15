Tình trạng sức khỏe hiện tại của người vợ bị chồng chém lìa 2 cánh tay ở Đồng Nai

Xã hội 15/09/2022 12:02

Do mâu thuẫn tình cảm, chị N.T.T. (27 tuổi) bị chồng chém đứt lìa cẳng tay phải, gần đứt khuỷu tay trái.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc chồng nhẫn tâm chém lìa 2 cánh tay của vợ gây rúng động dư luận, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết có tiếp nhận cấp cứu cho chị N.T.T. (27 tuổi) vào ngày 13/9 trong tình trạng bị chém đứt lìa cả 2 cánh tay. Ngay lập tức, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân lên khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Chợ Rẫy để nối 2 tay cho bệnh nhân.

Các bác sĩ thông tin nạn nhân này bị chém đứt lìa cẳng tay phải, gần đứt khuỷu tay trái. Bệnh nhân hiện đang được tích cực theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của người vợ bị chồng chém lìa 2 cánh tay ở Đồng Nai - Ảnh 1
Các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân lên khoa chấn thương chỉnh hình để nối 2 tay cho bệnh nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ xã Tam An, H.Long Thành) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Bình là nghi phạm dùng dao chém đứt lìa 2 cánh tay của vợ khi nghi ngờ vợ ngoại tình.

Theo lời khai của đối tượng Bình, vào trưa 13/9, nghi ngờ vợ là chị N.T.T. (27 tuổi) có quan hệ tình cảm với người khác, Bình gạn hỏi thì chị T. thừa nhận có quan hệ với một thanh niên. Nghe nói vậy, Bình tức giận đi vào bếp, lấy dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người của vợ. Lúc này, chị T. đưa 2 cánh tay lên đỡ thì bị Bình chém đứt lìa.

Sau khi gây án, Bình băng bó cho vợ và gọi điện cho người nhà đến đưa chị T. đi bệnh viện cấp cứu, rồi đến Công an xã Tam An đầu thú. 

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

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