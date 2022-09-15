Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra vụ việc việc một người phụ nữ bị chồng chém đứt lìa 2 cánh tay.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 15/9, liên quan đến vụ người vợ (tên T.) bị chồng chém đứt lìa 2 tay tại Tam An, Long Thành (Đồng Nai), tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu cho chị T. Tuy nhiên, do vết thương chị T quá nặng nên sau khi cấp cứu ban đầu, nạn nhân được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục cấp cứu, phẫu thuật.

Bên cạnh đó, Công an huyện Long Thành cho hay, chồng nạn nhân T đã đến cơ quan công an đầu thú và công an đang tạm giữ hình sự đối tượng này.

Do tình trạng quá nặng nên sau khi cấp cứu ban đầu, chị T. đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để cấp cứu - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, các nhân chứng cho biết, thời gian gần đây vợ chồng chị T thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Nhiều người cho rằng mọi chuyện bộc phát từ chuyện tình cảm, ghen tuông. Trong lúc nóng giận, chồng chị T đã dùng dao chém đứt 2 cánh tay chị T.

Sau khi chém đứt 2 cánh tay vợ, đối tượng này đã gọi cho người thân đưa vợ đi cấp cứu tại bệnh viện, sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Riêng chị T nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tay phải bị đứt lìa hoàn toàn khỏi cơ thể, tay trái còn dính phần da.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được xác minh, điều tra.

Đồng Nai: Kinh hoàng chồng nhẫn tâm chém đứt lìa 2 cánh tay của vợ Vào sáng ngày 15/9, Công an huyện Long Thành cho biết đang điều tra vụ việc người chồng chém đứt 2 cánh tay vợ ở xã Tam An.

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