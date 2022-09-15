Gánh nặng người ở lại sau vụ tai nạn thảm khốc ở Nghệ An: Ba con thơ bỗng chốc mồ côi, nương tựa vào người bà hơn 80 tuổi

Xã hội 15/09/2022 09:29

Xe ô tô lao nhanh húc thẳng vào xe máy đi cùng chiều trên QL48, đoạn qua TX Thái Hoà (Nghệ An) khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào chiều ngày 3/9, vợ chồng anh Trương Văn Quyết (SN 1971), Nguyễn Thị Thân (SN 1980, trú tại xóm, xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn) khi đang chở nhau bằng xe gắn máy đi trên QL48 đoạn qua xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa thì bất ngờ bị một chiếc ô tô tông từ phía sau.

Cú tông bất ngờ từ "chiếc xe điên" khiến hai vợ chồng bay văng ra xa cùng với chiếc xe. Hậu quả anh Quyết tử vong tại chỗ, chị Thân dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã không qua khỏi. Camera còn ghi rõ cảnh chiếc xe ô tô lao như điên, dù đường hẹp nhưng chạy vượt hết sức tốc độ để rồi gây nên vụ tai nạn hết sức thảm thương khiến 2 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời hoàn tất các thủ tục để bàn giao lại thi thể cho gia đình đưa hai vợ chồng xấu số về quê để chôn cất.

Gánh nặng người ở lại sau vụ tai nạn thảm khốc ở Nghệ An: Ba con thơ bỗng chốc mồ côi, nương tựa vào người bà hơn 80 tuổi - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong tang lễ, người mẹ già năm nay đã ngoài 80 tuổi như chết lặng, thất thần, những đứa trẻ ngơ ngác, khóc ngất đi vì không tin vào mắt mình. Nỗi đau quá bất ngờ khiến cả xóm nghèo như chết lặng.

Cuộc sống gia đình vốn đã khốn khó, khi anh Quyết không có việc làm ổn định, người vợ vì thế phải tha hương làm công nhân ở Hải Phòng mong có thêm thu nhập để lo cho con cái. Anh Quyết ở nhà vừa chăm sóc mẹ già, các con nhỏ và ai thuê gì làm nấy. 

Giờ đây, anh chị đã không còn để lo cho mẹ già và các con. Ngày lễ khai giảng thay vì được bố mẹ đưa đến trường thì các con của anh chị phải đưa tiễn bố mẹ mình về nơi chín suối. Chỉ trong chốc lát, ba đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ.

"Thật sự xót xa, vợ chồng anh ấy hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Vậy mà, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cả hai vợ chồng, ba đứa trẻ bỗng chốc mồ côi, người bà đã hơn 80 tuổi. Chính quyền, bà con hàng xóm đang tích cực kêu gọi hỗ trợ về mặt vật chất, động viên tinh thần, giúp đỡ các cháu được phần nào trong cuộc sống", ông Cao Trí Khởi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đức chia sẻ.

Gánh nặng người ở lại sau vụ tai nạn thảm khốc ở Nghệ An: Ba con thơ bỗng chốc mồ côi, nương tựa vào người bà hơn 80 tuổi - Ảnh 2Gánh nặng người ở lại sau vụ tai nạn thảm khốc ở Nghệ An: Ba con thơ bỗng chốc mồ côi, nương tựa vào người bà hơn 80 tuổi - Ảnh 3
3 đứa trẻ sống với người bà đã ngoài 80 tuổi - Ảnh: Báo Dân Trí

Hình ảnh ba đứa trẻ đội khăn tang, ngồi bên những chiếc quan tài lạnh lẽo khóc lóc, gọi tên bố mẹ trong vô vọng khiến chúng tôi rơi nước mắt. Rồi đây, chúng sẽ tiếp tục sống thế nào khi không còn ai lo cho từng bữa ăn...

Sau khi vụ việc thương tâm xảy ra, Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An, huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa cũng như các ban ngành đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình các cháu trước mắt vượt qua nỗi đau này. 

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