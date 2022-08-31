Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một bé trai 7 tuổi tử vong bất thường khi ở nhà.

Theo thông tin từ tạp chí Người đưa tin, ngày 31/8, ông Nguyễn Quang Lộc, Chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận có vụ việc một bé trai ở trên địa bàn xã Kim Liên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 30/8, bé trai được người thân phát hiện tử vong tại nhà. Danh tính nạn nhân là N.N.H. (SN 2015), con trai của anh Nguyễn N.Đ. (SN 1984), trú tại xã Kim Liên.

Nhận thông tin về vụ việc, CQĐT Công an huyện Nam Đàn phối hợp với các đơn vị chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong.

Khoảng 18h ngày 30/8, bé trai được người thân phát hiện tử vong tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với báo Người Lao động, một lãnh đạo huyện Nam Đàn thông tin: "Do cháu bé tử vong bất thường nên lực lượng chức năng đã tiến hành mổ tử thi, hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết cháu bé phải chờ kết luận của cơ quan công an".

Hiện, công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

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