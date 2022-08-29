Án mạng ở Bình Thuận: Con trai đâm cha tử vong chỉ vì 'rượu vào lời ra'

Xã hội 29/08/2022 10:15

Vào tối ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra vụ án mạng con đâm chết cha ruột xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận (PC01) tiến hành điều tra vụ án mạng giữa 2 cha con xảy ra trên địa bàn.

Vụ án xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 28.8 tại nhà ông Võ Minh Tạo (thôn 3, xã Phước Thể, H.Tuy Phong, Bình Thuận). Thời điểm trên, ông Võ Minh Tạo (56 tuổi) ngồi uống rượu một mình tại nhà. Sau đó Võ Minh Tự (34 tuổi) là con trai của ông Tạo đi nhậu về.

Vào thời điểm này, giữa ông Tạo và Tự xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Tự đã dùng kéo đâm cha mình. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người nhà đã đưa ông Tạo đi bệnh viện nhưng nạn nhân tử vong ngay sau đó do mất nhiều máu. Nhận được thông tin, Công an H.Tuy Phong đã tạm giữ nghi phạm Tự để điều tra.

Án mạng ở Bình Thuận: Con trai đâm cha tử vong chỉ vì 'rượu vào lời ra' - Ảnh 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ con đâm chết cha ruột - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Thanh niên, cũng ngay trong đêm ngày 28/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bình Thuận) tiến hành xử lý hiện trường, điều tra vụ án. Đồng thời, trưng cầu Trung tâm Pháp y Bình Thuận khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân, phục vụ công tác điều tra vụ con đâm chết cha ruột ở Bình Thuận.

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