Bé gái 6 tháng tuổi giật chiếc kim băng gài trên áo cho vào miệng, sau đó quấy khóc, bụng chướng nhẹ, hoảng loạn.

Theo thông tin từ VTC news, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) vừa nội soi gắp kịp thời chiếc kim băng sắc bén trong dạ dày bệnh nhi N.H.K.A. (6 tháng, ngụ Bình Chánh, TP.HCM). Bé nhập viện trong tình trạng quấy khóc, bụng chướng nhẹ, hoảng loạn. Trước đó bé giật chiếc kim băng gài trên áo cho vào miệng.

Tại bệnh viện, kết quả chụp X-quang ngực thẳng nghiêng phát hiện dị vật hình kim băng 1,5 x 1cm mắc tại khu vực dạ dày của bé.

Hình ảnh kim băng bệnh nhi nuốt phải - Ảnh: VTV

Theo thông tin từ VTV, các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật lấy dị vật theo đường tiêu hóa, lấy ra được một kim băng, đã bung kim, chưa gây tổn thương niêm mạc dạ dày thực quản.

Theo các bác sĩ, trẻ nhỏ khám phá thế giới bằng mọi giác quan, kể cả miệng. Do vậy, trẻ rất dễ nuốt phải những vật như đồng xu, hòn bi, kim băng, viên thuốc, cúc áo, mảnh đồ chơi, pin cúc áo và hạt quả.

Cha mẹ nên để mắt đến trẻ trong mọi hoàn cảnh, để xa tầm với trẻ các hóa chất độc hại, các vật thể, đậu hạt, đồ chơi sắc nhọn, nhiều tiểu tiết dễ gây hóc sặc...

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