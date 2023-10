Nội soi gắp thành công viên pin kẹt ở thực quản bé gái 20 tháng tuổi, bác sĩ chỉ ra các dấu hiệu trẻ nuốt phải dị vật

Sau khi được thăm khám và chụp phim X-quang, các bác sĩ phát hiện dị vật hình tròn kim loại trong thực quản của bệnh nhi. Các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn và chuyển bệnh nhi vào nội soi can thiệp cấp cứu gắp dị vật đường tiêu hóa.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị An Trang - người trực tiếp nội soi cho bệnh nhi, đây là ca bệnh khó do dị vật là cục pin có kích thước lớn, bề mặt trơn nhẵn, vị trí thực quản lại bị tổn thương nặng nề. Kết quả sau hơn 2 tiếng nội soi can thiệp, ê-kíp đã gắp ra một cục pin đường kính 2cm, toàn bộ lớp vỏ pin đã bị oxy hóa ăn mòn, thực quản bị tổn thương nặng nề.

Cũng theo bác sĩ Trang, nếu không tiến hành loại bỏ cục pin kịp thời thì bệnh nhi có thể bị thủng thực quản bất kỳ lúc nào. Hiện tại, bệnh nhi đã tỉnh táo, ổn định về sức khoẻ và đang được theo dõi, điều trị sát sao.