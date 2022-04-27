Vụ 7 ngôi nhà bị thiêu rụi trên phố Nguyễn Hoàng, nữ hàng xóm ngậm đắng nuốt cay nói về việc mất tài sản: 'Đến bộ quần áo để thay cũng không còn'

Xã hội 27/04/2022 13:02

Liên quan tới vụ việc hỏa hoạn trên phố Nguyễn Hoàng tại Hà Nội, nữ hàng xóm bị liên lụy trong đám cháy chua xót cho biết căn nhà ngập trong biển lửa, đến cả bộ quần áo cũng không còn.

Theo thông tin từ VietNamNet, 9h30 sáng 27/4, lực lượng chức năng bắt đầu thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại số nhà 63 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, .Hà Nội), rồi lan sang 6 nhà liền kề.

Vụ 7 ngôi nhà bị thiêu rụi trên phố Nguyễn Hoàng, nữ hàng xóm ngậm đắng nuốt cay nói về việc mất tài sản: 'Đến bộ quần áo để thay cũng không còn' - Ảnh 1
Mọi thứ đều tan hoang sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: VietNamNet

Chị Vũ Kim Trang (nhà liền kề) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn lại tài sản quý giá nhất là căn nhà, nay chỉ còn lại là một đống hoang tàn, trơ trọi. Cụ thể, chị Trang cho biết khoảng 2h khi đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Thức dậy kiểm tra, chị phát hiện nhà hàng xóm lửa bao quanh, lan sang cả nhà mình, quá hoảng loạn chị gọi các con cố chạy thoát thân.

Vụ 7 ngôi nhà bị thiêu rụi trên phố Nguyễn Hoàng, nữ hàng xóm ngậm đắng nuốt cay nói về việc mất tài sản: 'Đến bộ quần áo để thay cũng không còn' - Ảnh 2
 Nhiều nhà bị đổ sập hoàn toàn - Ảnh: VietNamNet

Nhắc về nỗi đau mất hết tài sản, chị Trang chua sót cho biết: “Gia đình tôi không còn 1 cái gì, cháy hết, đến bộ quần áo để thay cũng không có”, chị Trang chia sẻ.

Dẫn theo nguồn thông tin từ Tuổi Trẻ, vụ cháy xảy ra khoảng 2h50 sáng 27-4, tại một cửa hàng bán phụ tùng ôtô có diện tích khoảng 35m2 ở địa chỉ số 63 Nguyễn Hoàng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngọn lửa sau đó lan sang 6 ngôi nhà xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của một số ngôi nhà tại ngõ 20/80 đường Mỹ Đình.

Vụ 7 ngôi nhà bị thiêu rụi trên phố Nguyễn Hoàng, nữ hàng xóm ngậm đắng nuốt cay nói về việc mất tài sản: 'Đến bộ quần áo để thay cũng không còn' - Ảnh 3

Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lửa cùng khói đen bốc lên dữ dội khiến nhiều cư dân hoảng sợ, la hét, tháo chạy ra ngoài.May mắn là không có thiệt hại về mạng người. Tuy nhiên, tài sản của nhiều người đã bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn. 

Lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng có mặt và dập tắt thành công đám cháy. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn. 

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