Nghệ An: Mưa lũ càn quét bất ngờ, nhiều ngôi nhà đổ sập khiến người dân không kịp trở tay

Theo đó, dù đã chứng kiến nhiều trận lũ thế nhưng nhiều người dân tại đây chưa bao giờ thấy nước lũ đổ về nhanh và lớn như vậy. Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 tiếng đã khiến một số nơi tại thị trấn Mường Xén và xã Tây Sơn bị ngập nặng.

Theo VietNamNet đưa tin, vào sáng ngày 5/9, thông tin từ ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn ( Nghệ An ) cho biết, mưa lũ xuất hiện từ đêm qua đến nay, gây thiệt hại nặng nề cho các xã Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Bảo Nam và một số địa phương khác.

Cũng theo ông Rê, tuyến QL7A đoạn qua xã Hữu Kiệm bị sạt lở núi, cô lập hoàn toàn tại tuyến đường này tại một điểm. Hiện tại, UBND huyện Kỳ Sơn phối hợp với Cục quản lý đường bộ tiếp tục dùng máy móc để khắc phục, sớm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Người dân tìm cách khắc phục sau mưa lũ. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Rê thông tin thêm, tại thị trấn Mường Xén, nước lũ đục ngầu chảy cuồn cuộn kéo theo đất đá, cây cối tràn xuống đường gây khó khăn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông. Ở xã Chiêu Lưu thì thiệt hại nặng nề về hoa màu và ách tắc giao thông liên xã.

Nhà dân bị nước trôi. (Ảnh: Vietnamnet)

"Các xã đang thống kê thiệt hại nhà cửa, hoa màu và gia súc, gia cầm bị lũ cuốn vào đêm qua. Bước đầu ghi nhận, có nhiều ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn và một số hộ bị nghiêng đổ. Chúng tôi đang huy động lực lượng 4 tại chỗ để khắc phục, bảo vệ nhà cửa cũng như tài sản của nhân dân", ông Thò Bá Rê chia sẻ.

Xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) sau trận lũ quét vào đêm qua, nhiều điểm sạt lở xuất hiện, nhiều nhà dân bị nước cuốn đổ sập, xiêu vẹo lấm lem trong bùn đất. Các điểm sạt lở núi từ trên cao xuống khiến cho nhiều nhà dân bị phá hư hỏng hoàn toàn.

Trao đổi với Vietnamnet, ông La Văn Hà - Chủ tịch UBND xã xã Hữu Kiêm (huyện Kỳ Sơn) thông tin, mưa lớn tối hôm qua đã khiến gần 200 hộ dân của 2 bản Đỉnh Sơn 1 và Đỉnh Sơn 2 cô lập hoàn hoàn.

"Sáng nay, xã đã cắt cử lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục sau mưa lũ những tuyến đường huyết mạch đi vào 2 bản bị sạt lở. Bước đầu ghi nhận, 4 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, có 2 điểm sụt lún trên tuyến QL7A thì 1 điểm đã khơi thông tuyến", ông Hà chia sẻ.

Chủ tịch xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn) Moong Văn Chăn cho biết, mưa lũ đêm qua đã khiến nhiều nhà dân bị thiệt hại nặng nề, đã có 6 nhà dân bị đổ sập.

"Chúng tôi đã chủ động cảnh báo và di dời hơn 50 hộ dân ở bản Nam Tiến 1 và 2 lên chỗ an toàn. Dù lũ quét rất lớn nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục, thống kê thiệt hại", ông Chăn chia sẻ.