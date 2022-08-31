Giải cứu 10 thiếu niên bị kẹt lũ giữa rừng Lạc Dương

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa giải cứu 10 thiếu niên bị kẹt lũ ở trong rừng sâu, thuộc địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương vào tối 30.8.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, trước đó, sáng cùng ngày, nhóm 17 thiếu niên lên kế hoạch đi dã ngoại tại khu vực suối nước chảy về thủy điện Ankroet, cách trung tâm xã Lát khoảng 20km.

Các nạn nhân được đưa lên bờ an toàn - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Từ 15h, cơn mưa lớn kéo dài liên tục tại khu vực này đã khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, khiến con suối cạn trước đó dâng cao lên 2-3m, chảy xiết mạnh. Thời điểm này có 7 người mạo hiểm vượt suối qua trước, 10 người còn lại bị kẹt.

Khoảng 17h10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo của người dân, đơn vị đã triển khai phương tiện cùng trang thiết bị cứu nạn cứu hộ và 10 cán bộ, chiến sĩ tới ứng cứu.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, Đội cứu hộ xác định mưa lớn có thể tiếp tục diễn ra, nước dâng thêm sẽ càng gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Trong khi đó, 10 thanh niên bị ngấm mưa đang trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, có thể nguy hiểm nếu không kịp thời được giải cứu.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu bằng nghiệp vụ - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng dây chuyên dụng và khóa carabiner tiếp cận từng nạn nhân đưa qua bờ an toàn.

Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, 10 thiếu niên đã được đưa qua bờ an toàn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, ngoài trang bị những vật dụng hỗ trợ cho chuyến đi thì nhóm đi du lịch dã ngoại cần có kiến thức nhất định để đảm bảo an toàn cho mình và nên có hướng dẫn viên chuyên môn đi cùng.

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