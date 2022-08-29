Con dâu t.r.ộ.m 48 chỉ vàng của nhà chồng rồi bị l.ừ.a m.ấ.t sạch

Xã hội 29/08/2022 13:47

Sau khi cài đặt sử dụng ứng dụng “làm việc sinh lãi”, Lê Thị Kim Mẫn (28 tuổi, ở Trà Vinh) đã trộm 48 chỉ vàng của nhà chồng rồi mang đi cầm cố để đầu tư.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 26/8, Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, tạm giữ hình sự Lê Thị Kim Mẫn (28 tuổi, ở xã Tân Bình, huyện Càng Long) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Điều tra ban đầu, Mẫn cài đặt và sử dụng một ứng dụng "làm việc sinh lãi" trên mạng xã hội. Thời gian đầu, Mẫn chuyển tiền vào các số tài khoản do quản trị ứng dụng cung cấp, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu thì được trả lại số tiền đã chuyển cộng với số tiền lãi.

Con dâu t.r.ộ.m 48 chỉ vàng của nhà chồng rồi bị l.ừ.a m.ấ.t sạch - Ảnh 1
Lê Thị Kim Mẫn bị tạm giữ hình sự - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Biết gia đình chồng có nhiều nữ trang bằng vàng, Mẫn nảy sinh ý định trộm cắp để bán lấy đầu tư. Lợi dụng lúc mọi người không ở nhà, Mẫn trộm 48 chỉ vàng đem cầm cố lấy 166 triệu đồng.

Sau đó, Mẫn nhiều lần chuyển tiền vào các số tài khoản được cung cấp nhưng không nhận lại được các khoản đầu tư, lãi, người phụ nữ này nhận ra mình bị lừa.

Zingnews cho biết, ngày 24/8, Mẫn đã nhận lỗi với gia đình và đến cơ quan công an đầu thú.

Người đàn ông dùng búa vào c.ư.ớ.p tiệm vàng, nghi có biểu hiện dùng chất k.í.c.h t.h.í.c.h

Người đàn ông dùng búa vào c.ư.ớ.p tiệm vàng, nghi có biểu hiện dùng chất k.í.c.h t.h.í.c.h

Sau khi dùng búa đập bể tủ kính tiệm vàng rồi bỏ chạy, người đàn ông đã bị lực lượng công an đã tạm giữ để điều tra.

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