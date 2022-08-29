Nam thanh niên nhảy xuống sông rồi… tự bơi về nhà ngủ, đội cứu hộ “trắng đêm” tìm kiếm

Buồn chuyện gia đình, nam thanh niên có ý định tự tử nên gieo mình xuống sông nhưng sau đó lại bơi về nhà ngủ khiến lực lượng cứu hộ trắng đêm tìm kiếm.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, rạng sáng 27.8, nhận được tin báo có một trường hợp bỏ xe máy trên cầu Long Bình 2 (thuộc P.5, TP.Trà Vinh, Trà Vinh) rồi gieo mình xuống sông, Tổ cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh lập tức triển khai lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường triển khai đội hình tìm kiếm.

Tuy nhiên, sau khoảng 2 giờ tìm kiếm vất vả, lực lượng cứu hộ nhận tin người này đã bơi lên bờ và về nhà ngủ sau khi nhảy xuống sông. Ngay sau đó, lực lượng công an đã mời thanh niên này đến làm việc.

Anh Đ.V.L.E đang làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên

Danh tính nam thanh niên này được xác định là anh Đ.V.L.E. (29 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh).

Tại cơ quan công an, anh E. cho biết vì xảy ra mâu thuẫn với gia đình trong đêm 26/8, rạng sáng 27/8, anh đã đi xe máy ra cầu Long Bình 2 định nhảy xuống sông tự tử. Khi ấy, anh E. đã bỏ lại xe máy, điện thoại rồi nhảy xuống sông. Nhưng khi trôi theo dòng nước một đoạn khoảng 20m, anh lại leo lên bờ và về nhà ngủ.

Lực lượng chức năng hiện đang xem xét, xử lý vụ việc.

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