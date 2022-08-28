Vụ 2 bộ x.ư.ơ.n.g khô trong rừng, nạn nhân nghi có biểu hiện trầm cảm và m.ê t.í.n d.ị đ.o.a.n

Đời sống 28/08/2022 13:25

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã xác định được những thông tin ban đầu liên quan vụ 2 bộ xương người được phát hiện trong vùng rừng sâu thuộc xã Đak Rong, H.K’Bang.

Theo đó, Báo Vietnamnet cho biết, tối 27/8, qua quá trình điều tra, một trong hai nạn nhân nghi có biểu hiện của bệnh trầm cảm và mê tín dị đoan.

Từ những vật chứng tại hiện trường và manh mối quan trọng là xe máy được phát hiện gần đó, qua xác minh, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định chủ sở hữu xe là chị T.T.T.N. (ở TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk). Tuy nhiên, chị N. đã rời khỏi địa phương khoảng 3 năm nay, đi đâu không rõ.

Chị C. (người thân chị N.) cho biết chiếc xe máy trên là do chị N. cùng chồng (nạn nhân trong vụ việc - PV) mua. Tuy nhiên, vợ chồng chị N. đã chia tay nhiều năm nay. Khi đi, chồng chị N. có đưa con trai theo.

Vụ 2 bộ x.ư.ơ.n.g khô trong rừng, nạn nhân nghi có biểu hiện trầm cảm và m.ê t.í.n d.ị đ.o.a.n - Ảnh 1
Khu vực phát hiện 2 bộ xương người. 

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, chồng chị N. năm nay 37 tuổi, con trai 11 tuổi. Lần cuối chị C. gặp 2 cha con là giữa năm 2021 và có nghe tin họ đang tạm trú tại tỉnh Kon Tum.

Lần theo manh mối này, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các cơ quan chức năng các tỉnh để mở rộng điều tra, qua đó xác định có 2 cha con đang thuê trọ tại TP. Kon Tum (Kon Tum) có lai lịch trùng khớp với lời khai của chị C. Nhưng khi đến địa điểm thuê trọ thì chủ nhà trọ cho biết đã lâu không nhìn thấy 2 cha con họ. Phòng trọ cũng chưa được họ trả.

Vụ 2 bộ x.ư.ơ.n.g khô trong rừng, nạn nhân nghi có biểu hiện trầm cảm và m.ê t.í.n d.ị đ.o.a.n - Ảnh 2
Có nhiều đồ vật như tượng thần tài, tượng tỳ hưu… trong phòng trọ của hai nạn nhân.

Nghi ngờ 2 cha con thuê trọ chính là nạn nhân tử vong tại khu vực rừng xã Đak Rong, lực lượng công an đã mời chính quyền địa phương cùng chủ nhà trọ đã mở khóa phòng trọ để tìm manh mối. Tại đây, bước đầu lực lượng chức năng xác định có nhiều đồ vật như tượng thần tài, tượng tỳ hưu… trùng khớp với những vật dụng tại hiện trường 2 nạn nhân tử vong.

Cũng theo lực lượng chức năng, người cha (tức nạn nhân trong vụ việc) thường xuyên bị đau đầu, có dấu hiệu trầm cảm và thường đi khắp nơi sinh sống.

Tuy nhiên, Báo Tiền Phong cho biết, vì 2 thi thể đã phân hủy, chỉ còn trơ bộ xương khô, quần áo mục nát, không có giấy tờ tùy thân… nên hiện các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang tiến hành giám định ADN với người nhà nạn nhân trước khi có kết luận cụ thể và công bố danh tính.

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