Cúp điện, bác sĩ rọi đèn pin đỡ đ.ẻ "mẹ tròn con vuông" cho phụ sản sinh 3 ở vùng cao Quảng Trị

Đời sống 27/08/2022 21:29

Mới đây, một sản phụ ở vùng cao tỉnh Quảng Trị được các bác sĩ đỡ đẻ thành công khi sinh thường 3 bé gái lúc nửa đêm mất điện.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 27-8, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa đỡ đẻ thành công cho chị Hồ Thị Thái (SN 2001, trú tại thôn Thanh 1, xã Thanh, huyện Hướng Hóa).

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng - Trưởng khoa sản, người tham gia hỗ trợ đỡ đẻ cho chị Thái cho biết, sản phụ nhập viện lúc 0h30 ngày 27/8 trong tình trạng sức khỏe bình thường, có dấu hiệu sắp sinh và mang song thai.

Cúp điện, bác sĩ rọi đèn pin đỡ đ.ẻ 'mẹ tròn con vuông' cho phụ sản sinh 3 ở vùng cao Quảng Trị - Ảnh 1
 Dù cúp điện nhưng các bác sĩ vẫn nỗ lực để giúp sản phụ sinh thành công - Ảnh: Trung tâm Y tế Hướng Hóa 

Đây là lần sinh đầu của bệnh nhân. Ê kíp đỡ đẻ cho chị Thái gồm có bác sĩ Hằng, bác sĩ Nguyễn Đăng Xuân cùng 2 nữ hộ sinh là Nguyễn Phúc Hải Tiên và Nguyễn Thị Phượng.

Theo Vietnamnet, thời điểm đó, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa bị mất điện, sản phụ Thái lại bị huyết áp cao nên không thể mổ lấy thai. Nếu chuyển lên bệnh viện tuyến trên (cách hơn 60 km), bệnh nhân có thể sẽ sinh trong lúc di chuyển. Nghe ê-kíp đỡ đẻ giải thích, gia đình đã đồng ý để sản phụ Thái sinh con tại trung tâm y tế này.

“Vì mất điện nên 4 người trong ê kíp mỗi người mỗi việc, người rọi đèn, người động viên sản phụ, người đỡ đẻ. Khoảng 30 phút sau, sản phụ sinh đứa đầu tiên, ê kíp kiểm tra và cho sản phụ sinh tiếp. 15 phút sau, sản phụ sinh đứa thứ 2, lúc ê kip lấy nhau thì phát hiện thêm một bọc ối nữa nên tiếp tục động viên sản phụ. 15 phút sau đứa thứ 3 ra đời", một bác sĩ cho biết.

Cúp điện, bác sĩ rọi đèn pin đỡ đ.ẻ 'mẹ tròn con vuông' cho phụ sản sinh 3 ở vùng cao Quảng Trị - Ảnh 2
 3 bé đã mạnh khỏe chào đời - Ảnh: Trung tâm Y tế Hướng Hóa

3 bé sơ sinh đều giới tính nữ; 2 bé có cân nặng 1,9 kg và 1 bé nặng 1,7 kg. Sau sinh, sức khỏe của sản phụ khá tốt, các cháu lần lượt được bú sữa mẹ.

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Từ khóa:   sinh 3 song thai bác sĩ đỡ đẻ sản phụ

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