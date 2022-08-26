'Chàng chăn bò' Sô Y Tiết hạnh phúc “khoe” sắp đón thêm niềm vui mới, hạnh phúc đơn giản chỉ có thế

Căn nhà mơ ước cũng đã thành hiện thực, giờ đây “chàng chăn bò” lại tiết lộ mình cùng vợ sắp đón thêm niềm vui mới.

Nhắc đến Sô Y Tiết, người ta lại nghĩ ngay đến một chàng trai chăn bò luôn lạc quan, yêu đời, miệng cười nhẩm vu vơ “one two three four five…” lại thành một bài hát. Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu vắng bóng dáng cha mẹ, phải sống nương tựa vào người quen. Thế nhưng, bao nhiêu nỗi buồn phiền, cô đơn dường như chẳng thể nào đánh động được trái tim của Tiết. Một chàng trai chăn bò “hạnh phúc”. Chính nhờ sống cùng những điều tích cực đó, Sô Y Tiết nhận được nhiều sự yêu quý, ngưỡng mộ từ nhiều người. Và rồi, anh cũng gây dựng được cuộc sống, tận hưởng hạnh phúc riêng mình.

Căn nhà khang trang của Sô Y Tiết tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định Sau khi xây được căn nhà mơ ước “chàng trai chăn bò” mới đây Y Tiết còn “khoe” thêm khoảnh khắc hạnh phúc khi sắp được làm cha. Anh chàng đăng tải trên Youtube đoạn clip đưa vợ bầu đi khám định kỳ và tiêm vaccine. "Chàng trai chăn bò" dẫn vợ đi khám thai Giải thích về lý do vắng mặt thời gian dài, "Chàng chăn bò" chia sẻ thêm: "Vợ chồng mình cũng lủi thủi, sống mồ côi mồ cút chỉ có 2 người. Hai người phải tự lo hết, không có ai trông nhà cho. Mới lo xong ngôi nhà, còn bận rộn nhiều việc nên không ra video được thường xuyên”.

Nhiều người hỏi sao vợ mình không xuất hiện, nói chuyện nhiều nhưng vợ mình đang bầu bí, tóc tai bù xù, mọi người thông cảm nha". Hai vợ chồng Y Tiết sắp đón thành viên mới Bên dưới đoạn clip của Sô Y Tiết, nhiều cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến vợ chồng anh: "Tự hào về Y Tiết quá, vượt qua số phận nghiệt ngã, cuối cùng củng hái được quả ngọt","Chúc vợ chồng cháu hạnh phúc và chuẩn bị đón thiên thần nhỏ nha", "Chúc cả gia đình con khỏe nhé. Cô rất yêu thương và cảm kích tinh thần lạc quan của các con. Mong các con luôn khẻ mạnh nhé!"… Hiện tại, Sô Y Tiết cũng cho biết về tình hình sức khỏe của mình, anh vẫn phải uống rất nhiều thuốc để chữa bệnh viêm phổi. Ngoài ra, Sô Y Tiết phải ăn kiêng, không thể nhận lời mời đi ăn uống của bạn bè để giữ sức khỏe. Khó khăn là thế nhưng anh vô cùng lạc quan, vui vẻ.

Đến nhậu nhà bạn, nam thanh niên định giở trò đồi bại với bé gái 12 tuổi Nguyễn Văn Lép, 37 tuổi đến nhà bạn ăn nhậu, sau đó thấy con gái của bạn ở trong phòng một mình nên lẻn vào rồi giở trò đồi bại. Được biết nạn nhân chỉ mới 12 tuổi.

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