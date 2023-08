'Chàng chăn bò' Sô Y Tiết hạnh phúc “khoe” sắp đón thêm niềm vui mới, hạnh phúc đơn giản chỉ có thế

Nhắc đến Sô Y Tiết, người ta lại nghĩ ngay đến một chàng trai chăn bò luôn lạc quan, yêu đời, miệng cười nhẩm vu vơ “one two three four five…” lại thành một bài hát. Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu vắng bóng dáng cha mẹ, phải sống nương tựa vào người quen. Thế nhưng, bao nhiêu nỗi buồn phiền, cô đơn dường như chẳng thể nào đánh động được trái tim của Tiết. Một chàng trai chăn bò “hạnh phúc”.

Chính nhờ sống cùng những điều tích cực đó, Sô Y Tiết nhận được nhiều sự yêu quý, ngưỡng mộ từ nhiều người. Và rồi, anh cũng gây dựng được cuộc sống, tận hưởng hạnh phúc riêng mình.