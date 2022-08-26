Người dân tiết lộ “chuyện kì bí” về khu rừng tìm thấy hai t.h.i t.h.ể khô

Đời sống 26/08/2022 10:00

Với kinh nghiệm nhiều năm đi rừng, ông Đinh Long, 54 tuổi, đã kể lại những điều “không giải thích được” trong khu rừng tìm thấy hai thi thể khô này.

Theo Báo Tuổi Trẻ đã đưa tin, ngày 22/8, một nhóm người đi hái măng rừng phát hiện hai bộ xương khô nằm trong võng tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai với Kon Tum liền báo lực lượng công an.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều vật dụng như ba lô, đèn pin, bật lửa và một số tư trang cá nhân. Ngoài ra, lực lượng điều tra còn phát hiện vật phong thuỷ mà nạn nhân để lại…

Cụ thể, phía trước của áo mưa dựng lán, lực lượng chức năng phát hiện tượng thần tài màu đỏ bằng nhựa và tượng Tỳ Hưu màu xanh ngọc được đặt cố định trên nền đất cao.

Người dân tiết lộ “chuyện kì bí” về khu rừng tìm thấy hai t.h.i t.h.ể khô - Ảnh 1
 Lực lượng chức năng phát hiện tượng thần tài màu đỏ bằng nhựa và tượng Tỳ Hưu màu xanh ngọc được đặt cố định trên nền đất cao.

Theo đó, Zingnews cũng cho biết, Ông Đinh Long (người có kinh nghiệm nhiều năm đi rừng) kể rằng ông hiểu khá rõ về rừng Kbang, đặc biệt là cánh rừng giáp ranh giữa xã Hiếu với xã Đăk Krong. Người đàn ông này nói rằng đã từng nghe những chuyện tâm linh liên quan khu rừng này. Bởi vậy mà lâm tặc không dám đến đây, còn dân địa phương khi vào rừng nhiều ngày phải đi theo từng nhóm, tối chỉ ở quanh lán trại.

Người dân tiết lộ “chuyện kì bí” về khu rừng tìm thấy hai t.h.i t.h.ể khô - Ảnh 2
 Việc tiếp cận rất khó khăn do phải băng qua đồi núi hiểm trở

Theo kinh nghiệm của ông Long, việc ở rừng nhiều ngày có thể gặp rất nhiều rủi ro bởi có thể bị côn trùng, rắn độc cắn. Và ở nơi rừng thiêng nước độc, đôi khi uống nước suối có lá độc rụng xuống cũng sẽ mất mạng.

Theo một cán bộ công an xã Hiếu, vị trí này cách đường Đông Trường Sơn khoảng 1,5 km đường rừng. Việc tiếp cận rất khó khăn do phải băng qua đồi núi hiểm trở.

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Từ khóa:   Thi thể khô trong rừng chuyện tâm linh vật phong thủy

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