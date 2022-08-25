Vụ nam cán bộ QLTT “tác động vật lý” bạn gái: anh đã có vợ con, đ.á.n.h người tình vì quá yêu

Nam cán bộ quản lý thị trường ở Thanh Hóa thừa nhận trong lúc uống say đã đánh đập nạn nhân vì ghen tuông.

L.T.N. (36 tuổi, cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa), là người đang bị điều tra về hành vi hành hung người khác đến dập mũi, gãy xương hàm. Nạn nhân của N. là chị N.T.V. (37 tuổi, trú phường Lam Sơn). Người phụ nữ tố cáo việc bạn trai đánh đập chỉ vì mình hát song ca với người khác.

Chị N.T.V. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Theo thông tin từ Người Lao Động, trước đó, anh N. đã gọi điện vào máy chị V. nhưng khi đó, em gái chị V. là chị D. nghe máy.

Trong đoạn ghi âm cuộc trò chuyện, anh N. cho biết mình đã có gia đình, vợ con. Dù vậy anh N. vẫn thừa nhận tình cảm của mình rằng rất yêu chị V. Tất cả mọi chuyện xảy ra cũng vì sự ghen tuông của ông.

Cán bộ này sau đó cũng phân trần thêm do quá say nên có đã hành động như vậy. Hiện, anh ta rất hối hận và hứa chịu trách nhiệm, đền bù cho chị V. sau những việc đã làm.

Được biết, Chị N.T.V. hiện là mẹ đơn thân, anh N. cũng đã có gia đình, cả hai đã có mối quan hệ qua lại một thời gian khá dài.

“Hai người có quan hệ tình cảm được khoảng 2 năm. Tôi từng gặp anh N. thì thấy cũng bình thường. Không hiểu sao anh ấy lại hành xử như thế”, chị D. chia sẻ trên Zingnews.

Cơ thể nạn nhân có nhiều vết thâm tím

Trước những hành vi trên của anh N., vào chiều 23.8, Báo Lao Động đưa tin, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã ký Quyết định số 1581/QĐ-TCQLTT ngày 23.8 về việc, tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ công tác xác minh, làm rõ hành vi vi phạm theo thông tin báo chí phản ánh đối với ông Lê Trọng Nhạc - kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 23.8.

Vụ 2 t.h.i t.h.ể c.h.ế.t khô trong rừng: đã bàn giao cho địa phương để lo hậu sự Hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính, thân nhân của 2 thi thể nên cơ quan chức năng bàn giao cho chính quyền địa phương chôn cất tại nghĩa trang huyện Kbang.

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