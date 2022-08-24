“Tá h.ỏ.a” phát hiện hàm răng giả trong bụng bà cụ vì lý do khiến ai nấy đều “không ngờ đến”

Sau cơn đau bụng dữ dội, bà cụ tá hoả phát hiện hàm răng giả trong ổ bụng gây nhiều mủ và thủng đại tràng.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, chiều 9/8, các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bà H.T.M (64 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, Bà M. được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Người nhà cho biết, khoảng 3 ngày trước, trong lúc cụ bà uống thuốc thì không nhớ rõ có rớt hàm răng giả vào bụng hay không và chưa được xử trí gì cho đến khi đau bụng và nhập viện.

Quá trình phẫu thuật ghi nhận ô bụng có nhiều mủ và giả mạc, đại tràng thủng một lỗ khoảng 1 cm, bên dưới là hàm răng giả. Ê kíp lấy hàm răng giả ra ngoài và làm hậu môn nhân tạo vùng hố chậu trái từ lỗ thủng.

hiện bà M. đã dần hồi phục và được cho xuất viện - Ảnh: VnExpress

Sau mổ, hiện bà M. đã dần hồi phục và được cho xuất viện.

Trên tờ VnExpress, Bác sĩ Kỳ Phương - Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa cho biết, thông thường, khi người bệnh nuốt răng giả, móc cài của dị vật này sẽ bị mắc kẹt tại vùng hẹp của thực quản nằm gần ngực, nơi có nhiều mạch máu lớn. Nạn nhân có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng nếu móc sắt này chọc trúng mạch máu lớn, khiến máu chảy ồ ạt.

Bác sĩ khuyến cáo gia đình có người lớn tuổi, đặc biệt người già "lúc nhớ lúc quên" hoặc có răng giả cần đặc biệt cẩn trọng trong ăn uống. Khi đã bị mắc dị vật cần đến viện sớm nhất để bác sĩ xử trí kịp thời.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-phat-hien-ham-rang-gia-trong-bung-ba-cu-vi-ly-do-khien-ai-nay-deu-khong-ngo-den-495446.html