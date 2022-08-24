“Lạ đời” nhóm du khách đào hàng chục "huyệt m.ộ" rồi nằm xuống để... tắm

Đời sống 24/08/2022 15:48

Ai cũng mong được một lần tắm “tiên” để tận hưởng cuộc sống nhưng nhóm du khách này lại lựa chọn xây "huyệt mộ" để tắm cát.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục du khách đào hố cát như những "huyệt mộ" ở biển Cửa Lò, Nghệ An rồi nằm xuống dưới để tắm cát tạo hình ảnh khá “kì quặc”.

“Lạ đời” nhóm du khách đào hàng chục 'huyệt m.ộ' rồi nằm xuống để... tắm - Ảnh 1
 Hình ảnh nhóm du khách đào những hố hình giống "huyệt mộ" rồi "tắm cát" (ảnh cắt từ clip).

Lan truyền trên mạng xã hội, hành vi của những người này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng không nên thực hiện những trò chơi như vậy vì rất phản cảm.

“Lạ đời” nhóm du khách đào hàng chục 'huyệt m.ộ' rồi nằm xuống để... tắm - Ảnh 2
Sau khi đào hố, nhóm du khách tự chôn mình dưới "huyệt mộ" (Ảnh cắt từ clip) 

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, Ông Võ Văn Tuất - Chủ tịch UBND phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An - xác nhận sự việc trên diễn ra tại địa phương. Cũng theo ông Tuất, những người này đào các hố từ tờ mờ sáng và chia sẻ rằng để tắm cát.

Cụ thể, vào sáng sớm 21/8, có 1 đoàn du khách khoảng 30 người đến từ nhiều địa phương khác nhau đã đi ra khu vực bãi biển Cửa Lò, đoạn qua địa bàn phường Nghi Thủy. Những người này sau đó đã dùng xẻng đào hàng chục hố cát có chiều sâu hơn 50cm, rộng khoảng 60cm và dài khoảng 170cm và nằm xuống để nghỉ ngơi, chơi đùa, chụp ảnh.  

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng công an và cơ quan chức năng đã tới hiện trường yêu cầu nhóm du khách không được tắm nữa và san lại mặt bằng. Nhóm du khách sau đó đã thực hiện san lại các hố đã đào rồi rời đi.

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