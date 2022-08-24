Vẫn chiêu trò cũ, người phụ nữ lại “mắc bẫy” và "bay" luôn 2 tỷ vì nghe điện thoại từ người lạ

Vẫn chiêu trò cũ, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ công an rồi gọi điện, một người phụ nữ lại "sa bẫy" và mất 2 tỉ đồng.

Mặc dù đã có rất nhiều vụ việc bị mất tiền sau cuộc điện thoại và những cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản này nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, gần đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 2 tỉ đồng. Nạn nhân là bà Q. (SN 1965; trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội)

Trước đó, ngày 18-8, Sau khi chuyển 2 tỉ đồng vào tài khoản của đối tượng cung cấp, bà Q. biết bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, Công an phường Nguyễn Trãi đã tiến hành điều tra, xác minh.

Một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến cơ quan công an trình báo. Ảnh: CAHN

Vẫn sử dụng chiêu thức cũ, đối tượng này giả danh công an và gọi điện thông báo bà Q. có liên quan đến một vụ án và yêu cầu chị tải ứng dụng giả mạo “Bộ Công an” để phục vụ điều tra. Sau khi đăng nhập tài khoản làm theo hướng dẫn, chị P phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất gần 2 tỉ đồng.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

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