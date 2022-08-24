Níu kéo tình cảm bất thành, nam thanh niên nhấn đầu, dìm c.h.ế.t bạn gái dưới kênh

Nguyễn Hoàng Thạch (21 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) dìm chết bạn gái dưới kênh Đông (thuộc xã Đôn Thuận, TX.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) vì níu kéo tình cảm bất thành.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, chiều 22/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Thạch ( SN 2001, ngụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nguyễn Hoàng Thạch bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người - Ảnh: Thanh Niên

Bước đầu, CQĐT xác định, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 19.8, chị N.T.T (18 tuổi, ngụ TX.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) cùng nhóm bạn đi hát karaoke. Lúc này có Thạch là bạn trai cũ của T. cũng đến quán karaoke hát.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, cả nhóm giải tán. Thạch và chị T. đi về đến khu vực kênh Đông (ấp Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Lúc này, một số người dân nhìn thấy sự việc đã chạy đến ứng cứu đưa hai người lên bờ. Tuy nhiên, chị T. đã tử vong do ngạt nước, còn Thạch được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế TX.Trảng Bàng.

Tờ Thanh Niên cho biết, bước đầu làm việc, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, trước đây Thạch và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm yêu đương. Thạch khai, do níu kéo bạn gái quay lại nhiều lần không thành, nên đã nảy sinh ý định giết bạn gái rồi tự tử.

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