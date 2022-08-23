Chỉ trong vòng vài phút, Huyện Kon Plông (Kon Tum) đã xảy ra 6 trận động đất. Trong đó, trận động đất với độ lớn 4,7 độ Richter được đánh giá mạnh nhất cùng 5 trận dư chấn.

Theo thông tin từ Zingnews, chiều 23/8, nhiều người dân sinh sống ở TP Kon Tum và các huyện lân cận cho biết cảm nhận rõ sự rung lắc của nhà cửa vào khoảng hơn 14h. Trên các trang mạng xã hội, người dân chia sẻ cảm giác sợ hãi khi thấy đồ đạc trong nhà rung lắc mạnh. Trung tâm Báo tin động đất và sóng thần (Việt Vật lý địa cầu) cho biết, trận động đất mạnh 4,7 độ xảy ra lúc 14h08 chiều 23/8 tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Sau đó, Kon Plông ghi nhận thêm 5 trận động đất gây dư chấn dao động 2,5-3,7 độ.



Ảnh minh họa Chia sẻ trên VnExpress, Ông Trần Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, nói lúc đang ngồi họp trong phòng nghe tiếng rung lắc dữ dội, kéo dài 3-5 giây, nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, rà soát ban đầu địa phương chưa ghi nhận thiệt hại sau động đất. Đầu năm đến nay, Kon Tum liên tục xảy ra động đất cường độ mạnh, ngày nhiều nhất ghi nhận 7-8 trận. Đáng chú ý, hôm 18/4 trận động đất 4,5 độ ở huyện Kon Plông, nhiều địa phương lân cận có sự rung chấn. Ba tháng qua, số trận động đất dấu hiệu giảm, cao nhất 1-2 trận mỗi ngày.

Vị trí xảy ra động đất ở Kon Tum chiều 23/8 - Ảnh:Viện vật lý địa cầu Động đất tại Kon Plông, Kon Tum được các chuyên gia Viện Vật lý địa cầu nhận định sơ bộ là động đất kích thích, hình thành do tác động của hồ chứa thủy điện tích nước. Động đất xảy ra liên tiếp tại khu vực này từ tháng 4/2021, ngay sau khi thủy điện Thượng Kon Tum phát điện tổ máy số 1 ngày 24/3/2021. Tại Việt Nam, động đất kích thích từng xảy ra tại thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sông Tranh 2, thủy điện Đắk Đrink. Trong đó, động đất kích thích xảy ra tại sông Tranh 2 kéo dài từ năm 2012 đến nay với hàng trăm trận, từng gây xáo trộn đời sống người dân hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) trong thời gian dài. Động đất kích thích có thể kéo dài vài năm nhưng cũng có thể kéo dài vài chục năm như từng xảy ra tại Ấn Độ.

Hết cháy nông trại chó, Đà Lạt lại phát hiện t.h.i t.h.ể người đàn ông nổi giữa Hồ Xuân Hương Sáng ngày 23/8, một người đi vớt rác trên Hồ Xuân Hương bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 40 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-dat-lien-tiep-rung-chuyen-kon-tum-nguoi-dan-hoang-loan-khi-thay-nha-cua-rung-lac-manh-495119.html