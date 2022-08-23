Bị nghi do bắt cóc, bé gái 10 tuổi ở Ninh Thuận m.ấ.t t.í.c.h, gia đình đang lo lắng tìm kiếm

Đời sống 23/08/2022 19:11

Đã 2 ngày mất liên lạc với con, gia đình chị Oanh vô cùng lo lắng vì không biết hiện cháu đang ở đâu.

Zingnews vừa đưa tin, chiều 23/8, chị Nguyễn Thị Kim Oanh (35 tuổi) cho biết đã trình báo lên Công an Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, về việc con gái tên Nguyễn Hoàng Song Ngọc (sinh tháng 3/2012) mất tích 2 ngày nay. Được biết, Ngọc là con gái đầu của gia đình.

“Tôi làm công nhân nên thường đi từ sáng, đến tối mới về, toàn bộ việc nhà, trông em trai đều giao cho Ngọc. Sáng qua (22/8), trước khi đi làm tôi còn dặn con gái đưa em đến trường nhận lớp. Đến tối tôi về thì con trai nói chị đi đâu từ sáng”, chị Oanh chia sẻ trên Zingnews.

Bị nghi do bắt cóc, bé gái 10 tuổi ở Ninh Thuận m.ấ.t t.í.c.h, gia đình đang lo lắng tìm kiếm - Ảnh 1
Hình ảnh bé gái mất tích được gia đình cung cấp 

Vì lo sợ con đã bị kẻ gian bắt cóc nên chị Oanh cùng gười thân trong gia đình đang chia nhau tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Sau đó, gia đình đã đến Công an xã Tân Hải trình báo sự việc, mong công an hỗ trợ tìm cháu.

Chị Oanh chia sẻ về đặc điểm nhận biết Ngọc trên Zingnews, con gái cao khoảng 1,45 m, nặng 40 kg, da ngăm. “Cháu ít tiếp xúc với người lạ, cũng không dùng điện thoại hay Facebook gì cả. Gần đây có nhiều vụ lừa bán người sang Campuchia nên gia đình đang rất hoang mang”, chị Oanh lo lắng.

Công an xã Tân Hải cho biết đã tiếp nhận trình báo của gia đình anh Nguyễn Bá Tài và đã phát thông báo tìm người.

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