Một phụ nữ tố bị bạn trai đ.á.n.h đ.ậ.p suốt 4 tiếng rồi l.ộ.t quần áo quay video để đ.e d.ọ.a

Trong đơn chị N.T.D tố người đàn ông tên là L.T.N (SN 1986), đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá) hiện làm việc tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vì có hành vi đánh đập mình.

Theo thông tin từ Pháp Luật, Sáng 23-8, chị N.T.D, ngụ phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có đơn thư cầu cứu khẩn cấp gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM và các cơ quan liên quan về việc chị gái mình là N.T.V (37 tuổi, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị bạn trai đánh đập dã man vào đêm 21 đến rạng sáng 22-8.

Ngay sau đó, chị V. chạy xuống tầng một của quán hát và được một bạn đi hát cùng tên là Tùng đưa về bằng ô tô riêng.

Theo đó, Dân Việt đưa tin, tối 21-8, ông N. đón chị V đi ăn cơm tại một nhà hàng ở khu Đông Phát, TP Thanh Hóa, sau đó đi hát karaoke ở phường Đông Hương. Tại đây, khi chị V hát đôi với một người tên L và bị ông N đã đánh ngay tại phòng hát. Sự việc có nhiều người chứng kiến.

Tuy nhiên, khi chị V về đến cầu 39m thuộc phường Đông Hương thì N. xe chặn đầu ô tô của anh Tùng, đồng thời buộc chị V. phải xuống xe và sang ngồi xe ô tô để N đưa về.

Tuy nhiên, ông N không đưa chị V. về nhà mà lái xe đưa vào khu đô thị xanh (TP Thanh Hóa). Tại đây, ông N. đánh chị V. từ 23 giờ đêm 21-8 đến khoảng 3 giờ sáng 22-8. Chịu không nổi đau đơn nên chị V. ngất xỉu nhiều lần, mỗi lần như thế ông N. đều dùng chai nước suối hắt vào mặt cho tỉnh.

Không chỉ thế, ông N. còn lột hết quần áo chị V. rồi quay phim, chụp ảnh và đe dọa nếu báo công an và đi viện thì sẽ tung lên mạng xã hội. Sau đó ông N. còn đánh chị V. nhiều lần rồi đưa về chung cư ở phường Đông Vệ, dìu lên phòng và ra về.

Pháp Luật còn cho biết, khoảng 7 giờ sáng 22-8, ông N. đến nhà chị V. yêu cầu con gái chị đi mua bông băng về lau chùi rửa vết thương. Con gái chị V. yêu cầu đưa vào viện nhưng ông N. nói vết thương ngoài da không cần đi viện.

Vì quá sợ hãi trước sự đe dọa của N., chị V. không dám đi viện nhưng vì quá đau không chịu được nên chị V đành nói thật với con gái.

Trao đổi với Dân Việt về trường hợp của chị V, bác sĩ Lê Minh Biển - Phó Trưởng Khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân N.T.V cho biết, trường hợp của chị V. bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt buộc phải khâu do rách trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập.

Chị V hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Pháp Luật

Cũng theo bác sĩ Biển mặc dù bệnh nhân đã đã ổn định về sức khỏe, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm, đặc biệt là ở phần não, trong quá trình điều trị thì ở phần não có máu bầm hoặc tụ lại thì phải thực hiện phẫu thuẫn ngay.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xác nhận trên Dân Việt: "Hiện nay chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào phản ánh về việc một cán bộ thị trường đánh đập một người phụ nữ như trong đơn thư tố cáo. Tuy nhiên, về vụ việc này tôi sẽ giao cho các phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra làm rõ”.