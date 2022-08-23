Một phụ nữ tố bị bạn trai đ.á.n.h đ.ậ.p suốt 4 tiếng rồi l.ộ.t quần áo quay video để đ.e d.ọ.a

Đời sống 23/08/2022 16:58

Một phụ nữ ở TP Thanh Hóa tố bị ông N. đánh dập xương mũi, gãy xương hàm, hai mắt tổn thương, thâm tím toàn thân, thậm chí còn bị lột quần áo quay phim, chụp ảnh, dọa tung lên mạng vì ghen tuông.

Theo thông tin từ Pháp Luật, Sáng 23-8, chị N.T.D, ngụ phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có đơn thư cầu cứu khẩn cấp gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM và các cơ quan liên quan về việc chị gái mình là N.T.V (37 tuổi, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị bạn trai đánh đập dã man vào đêm 21 đến rạng sáng 22-8.

Trong đơn chị N.T.D tố người đàn ông tên là L.T.N (SN 1986), đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá) hiện làm việc tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vì có hành vi đánh đập mình.

Một phụ nữ tố bị bạn trai đ.á.n.h đ.ậ.p suốt 4 tiếng rồi l.ộ.t quần áo quay video để đ.e d.ọ.a - Ảnh 1
 Chị V bị đánh đập, nhập viện trong tình trạng chảy máu mắt, gãy xương hàm, xương mũi - Ảnh: Pháp Luật

Theo đó, Dân Việt đưa tin, tối 21-8, ông N. đón chị V đi ăn cơm tại một nhà hàng ở khu Đông Phát, TP Thanh Hóa, sau đó đi hát karaoke ở phường Đông Hương. Tại đây, khi chị V hát đôi với một người tên L và bị ông N đã đánh ngay tại phòng hát. Sự việc có nhiều người chứng kiến.

Ngay sau đó, chị V. chạy xuống tầng một của quán hát và được một bạn đi hát cùng tên là Tùng đưa về bằng ô tô riêng.

Tuy nhiên, khi chị V về đến cầu 39m thuộc phường Đông Hương thì N. xe chặn đầu ô tô của anh Tùng, đồng thời buộc chị V. phải xuống xe và sang ngồi xe ô tô để N đưa về.

Tuy nhiên, ông N không đưa chị V. về nhà mà lái xe đưa vào khu đô thị xanh (TP Thanh Hóa). Tại đây, ông N. đánh chị V. từ 23 giờ đêm 21-8 đến khoảng 3 giờ sáng 22-8. Chịu không nổi đau đơn nên chị V. ngất xỉu nhiều lần, mỗi lần như thế ông N. đều dùng chai nước suối hắt vào mặt cho tỉnh.

Không chỉ thế, ông N. còn lột hết quần áo chị V. rồi quay phim, chụp ảnh và đe dọa nếu báo công an và đi viện thì sẽ tung lên mạng xã hội. Sau đó ông N. còn đánh chị V. nhiều lần rồi đưa về chung cư ở phường Đông Vệ, dìu lên phòng và ra về.

Pháp Luật còn cho biết, khoảng 7 giờ sáng 22-8, ông N. đến nhà chị V. yêu cầu con gái chị đi mua bông băng về lau chùi rửa vết thương. Con gái chị V. yêu cầu đưa vào viện nhưng ông N. nói vết thương ngoài da không cần đi viện.

Vì quá sợ hãi trước sự đe dọa của N., chị V. không dám đi viện nhưng vì quá đau không chịu được nên chị V đành nói thật với con gái.

Trao đổi với Dân Việt về trường hợp của chị V, bác sĩ Lê Minh Biển - Phó Trưởng Khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân N.T.V cho biết, trường hợp của chị V. bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt buộc phải khâu do rách trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập.

Một phụ nữ tố bị bạn trai đ.á.n.h đ.ậ.p suốt 4 tiếng rồi l.ộ.t quần áo quay video để đ.e d.ọ.a - Ảnh 2
 Chị V hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Pháp Luật

Cũng theo bác sĩ Biển mặc dù bệnh nhân đã đã ổn định về sức khỏe, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm, đặc biệt là ở phần não, trong quá trình điều trị thì ở phần não có máu bầm hoặc tụ lại thì phải thực hiện phẫu thuẫn ngay.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xác nhận trên Dân Việt: "Hiện nay chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào phản ánh về việc một cán bộ thị trường đánh đập một người phụ nữ như trong đơn thư tố cáo. Tuy nhiên, về vụ việc này tôi sẽ giao cho các phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra làm rõ”.

Bị m.ấ.t cắp, gia chủ tìm đến tận nhà kẻ trộm… để tặng thêm tiền vì chứng kiến cảnh tượng “không kìm được nước mắt”

Bị m.ấ.t cắp, gia chủ tìm đến tận nhà kẻ trộm… để tặng thêm tiền vì chứng kiến cảnh tượng “không kìm được nước mắt”

Bị trộm đồ, anh Tuấn tìm đến tận nhà kẻ trộm. Khi đến nơi, anh không cầm được lòng khi chứng khiến căn trọ nhếch nhác còn kẻ trộm đang nằm ôm 3 con nhỏ…

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ tố bị bạn trai đánh ghen tuông bạn trai đánh bị thương

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 51 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít