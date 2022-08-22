Bị m.ấ.t cắp, gia chủ tìm đến tận nhà kẻ trộm… để tặng thêm tiền vì chứng kiến cảnh tượng “không kìm được nước mắt”

Đời sống 22/08/2022 22:34

Bị trộm đồ, anh Tuấn tìm đến tận nhà kẻ trộm. Khi đến nơi, anh không cầm được lòng khi chứng khiến căn trọ nhếch nhác còn kẻ trộm đang nằm ôm 3 con nhỏ…

Trao đổi với Thanh Niên, anh Đinh Anh Tuấn (TP HCM) cho biết sáng 16.8, sau khi ngủ dậy, anh phát hiện bị mất chiếc mô tơ máy cưa gỗ. Thông qua các camera trong khu vực, anh quyết định đến tận nơi, cách nhà anh chỉ tầm 1 km, để tìm hiểu sự việc. Khi đến nhà kẻ trộm, anh thấy một căn nhà lụp xụp được xây trên một khu đất trống ở TP.Thủ Đức. Trong nhà là cảnh một người đàn ông ngủ cùng 3 đứa con trên nền đất ẩm thấp, xung quanh chỉ vài món đồ đạc cũ kỹ.

Bị m.ấ.t cắp, gia chủ tìm đến tận nhà kẻ trộm… để tặng thêm tiền vì chứng kiến cảnh tượng “không kìm được nước mắt” - Ảnh 1
 Những vật dụng cũ kỹ của cha con anh Hùng - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi hỏi rõ sự tình và xác minh, anh Tuấn Anh biết anh N.V.Hùng (34 tuổi) chính là người đã trộm chiếc mô tơ của mình. Theo lời anh Tuấn kể lại, anh Hùng rất bối rối và ngượng ngùng khi mặt giáp mặt với bị hại. Anh Hùng tâm sự 5 tháng trước, vợ anh bỏ nhà đi không một lời từ biệt, để lại 3 đứa con trai nhỏ (5 tuổi, 4 tuổi và 2 tuổi). Anh sống cùng người cha già bị tai biến gần đây.

Bị m.ấ.t cắp, gia chủ tìm đến tận nhà kẻ trộm… để tặng thêm tiền vì chứng kiến cảnh tượng “không kìm được nước mắt” - Ảnh 2
 Ngôi nhà thiếu vắng hình bóng người vợ/người mẹ - Ảnh: Vietnamnet

Không có vợ, anh đành bỏ công việc phụ hồ để ở nhà chăm sóc 3 đứa con và người cha già. Buổi tối, khi các con đã ngủ, anh mới ra đường nhặt ve chai kiếm sống. Hôm đó, vì muốn sớm có tiền để mua sữa cho con mà anh làm liều, trộm chiếc mô tơ của anh Tuấn Anh.

Bị m.ấ.t cắp, gia chủ tìm đến tận nhà kẻ trộm… để tặng thêm tiền vì chứng kiến cảnh tượng “không kìm được nước mắt” - Ảnh 3
 Anh Đinh Anh Tuấn đến thăm nhà người đàn ông nghèo

Trước hoàn cảnh khó khăn, vợ bỏ đi để lại 3 con nhỏ... của Hùng, anh Tuấn mủi lòng, không nỡ bắt tội. Không chỉ vậy, anh Tuấn còn giúp đỡ cha con Hùng, cho tiền chuộc lại chiếc máy moter. Sau đó, câu chuyện được lan tỏa, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cho gia đình anh Hùng.

Bị m.ấ.t cắp, gia chủ tìm đến tận nhà kẻ trộm… để tặng thêm tiền vì chứng kiến cảnh tượng “không kìm được nước mắt” - Ảnh 4
 Anh Tuấn Anh (trái) và anh Quốc Bình (thứ 2 từ trái qua) đến thăm và giúp đỡ gia đình anh Hùng - Ảnh: Thanh Niên

Xúc động trước sự đồng cảm và giúp đỡ từ mọi người, anh Hùng Chia sẻ trên Vietnamnet: “Dù tôi phạm phải sai lầm nhưng mọi người vẫn tha lỗi, chung tay lo lắng cho bốn cha con. Mấy ngày nay, tôi được nhiều người cho gạo, thức ăn, mấy đứa nhỏ thì được cho quần áo. Thậm chí, họ còn cho cả tấm nệm mới để mấy cha con ngủ”.

“Kẻ trộm bất đắc dĩ” rất vui khi các nhà hảo tâm thông báo các con của anh sắp được đến trường trong vài ngày tới. Khi các con đi học, anh Hùng sẽ đi làm lại ở chỗ cũ. Đó là công việc đóng cừ tràm ở gần phà Cát Lái.

“Sáng, tôi chở các con đi học rồi đi làm. Đến chiều, tôi tranh thủ đón các con rồi lo cơm nước cho tụi nhỏ. Tôi sẽ cố gắng làm việc để lo cho mấy đứa”, anh Hùng kể về kế hoạch của mình trên Vietnamnet.

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