Người dân “tá h.ỏ.a” khi phát hiện t.h.i t.h.ể cô gái nằm đè lên xe mô tô ở bên vệ đường

Đời sống 22/08/2022 16:55

Đang đi tập thể dục buổi sáng, người dân phát hiện nạn nhân nằm trên chiếc xe máy bên lề đường, trên người có nhiều vết máu.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, trưa nay (22/8), lãnh đạo UBND xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn xã vừa có một người dân tử vong nghi do tai nạn giao thông.

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân thôn Đoài Phú, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà đi thể dục bất ngờ phát hiện một phụ nữ đã tử vong trong tư thế nằm trên chiếc xe máy mang BKS 38M1-241.25 bên lề đường TL27 (đoạn đi qua xã Tượng Sơn), trên người có nhiều vết máu.

Người dân “tá h.ỏ.a” khi phát hiện t.h.i t.h.ể cô gái nằm đè lên xe mô tô ở bên vệ đường - Ảnh 1
 Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Giao thông

Nhận được tin báo, Công an xã Tượng Sơn cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tạp chí Đời sống & Pháp Luật cho biết, danh tính nạn nhân được xác định là chị M.T.H. (26 tuổi, trú tại thôn Đông Văn, xã Thạch Văn). Tại hiện trường, chiếc xe máy đâm vào hàng rào bên lề đường và hư hỏng nặng, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp lên phía trên của phần bánh sau xe máy.

Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

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Từ khóa:   Tai nạn giao thông giao thông an toàn giao thông

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