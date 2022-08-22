Em gái 14 tuổi "m.ấ.t tích" suốt 20 ngày đã bỏ trốn vì cảm thấy áp lực học hành và cuộc sống

Đời sống 22/08/2022 16:19

Mới đây, tại cơ quan công an, em gái 14 tuổi khai rằng đã bỏ nhà đi suốt 20 ngày do áp lực việc học hành và cuộc sống.

Theo thông tin từ Thanh Niên, chiều 21-8, Công an phường Ea Tam nhận được tin báo có người đã thấy em ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nên đã giữ lại, báo với chính quyền địa phương. Tại cơ quan công an, em gái thừa nhận mình tên H.M.T. là người ở TP HCM đã bỏ nhà đi vào ngày 31-7.

Thiếu tá Vũ Thành Tuyên, Phó trưởng Công an phường Ea Tam chia sẻ với tờ Người Lao Động rằng em gái khai nhận do áp lực từ học hành, cuộc sống nên đã bỏ nhà đến sống nhờ tại nhà một người bạn quen qua mạng (ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Đến sáng 21-8 thì lên TP Buôn Ma Thuột.

Em gái 14 tuổi 'm.ấ.t tích' suốt 20 ngày đã bỏ trốn vì cảm thấy áp lực học hành và cuộc sống - Ảnh 1
 Em T. và mẹ tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động

Tuy nhiên, mẹ của T. cũng tâm sự, cha mẹ chỉ mong em học hết 12. Ở nhà, T. cũng không bị đánh đập mà gia đình chỉ giáo dục bằng lời nói. Nhưng vì em không muốn học nữa nên bỏ nhà đi.

Sau bao nhiêu lâu tìm kiếm, đợi tin con, chị bày tỏ niềm hạnh phúc: Dù là gì đi nữa, có tin con, con còn bình an là mình mừng lắm rồi. Cảm ơn mọi người, cộng đồng mạng... Chính nhờ những sự giúp đỡ đó, gia đình tôi đã tìm lại được con”, trên Thanh Niên.

Em gái 14 tuổi 'm.ấ.t tích' suốt 20 ngày đã bỏ trốn vì cảm thấy áp lực học hành và cuộc sống - Ảnh 2
 Em T. bỏ nhà đi vì áp lực cuộc sống, học hành - Ảnh gia đình cung cấp cho Thanh Niên

Trao đổi với Thanh Niên, công an TP.Buôn Ma Thuột cho biết, phía công an đã làm các thủ tục cần thiết cũng như hỗ trợ em Thư trở về với gia đình.

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