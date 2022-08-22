Thanh niên bị phạt kịch khung vì đăng video x.ú.c p.h.ạ.m người miền Trung chỉ vì muốn nổi tiếng

Đời sống 22/08/2022 22:05

Đăng video chê bai, nói xấu người miền Trung lên Facebook và Tiktok, Nguyễn Hoàng Minh, 23 tuổi, bị phạt hành chính mức cao nhất.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 22/8, Nguyễn Hoàng Minh (quê TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

Minh bị xử phạt hành chính mức cao nhất do cung cấp thông tin sai sự thật và có các tình tiết tăng nặng như: mức độ tán phát thông tin sai sự thật rộng rãi, được nhiều lượt tương tác, quan tâm, dư luận lên án, bức xúc; vi phạm hành chính nhiều lần.

Thanh niên bị phạt kịch khung vì đăng video x.ú.c p.h.ạ.m người miền Trung chỉ vì muốn nổi tiếng - Ảnh 1
 Tiktoker Hoàng Minh tường trình sự việc tại cơ quan công an - Ảnh: VnExpress

VnExpress cho biết, ngày 5/8 Minh sử dụng tài khoản TikTok “Hoàng Minh” đăng tải lên mạng xã hội với nội dung sai sự thật, xúc phạm người miền Trung. Nam thanh niên cho rằng: "người miền Trung rất keo kiệt và bủn xỉn, hà tiện, khôn lỏi...". Khi đó, video này thu hút đến 3,8 triệu lượt xem, gần 55.000 lượt thích, hơn 23.000 bình luận và 13.000 lượt chia sẻ.

Số đông người xem đã phản ứng, lên án gay gắt với ý kiến một chiều vì cho rằng hành động này là phân biệt đối xử, kỳ thị vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Khi làm việc với cảnh sát, Minh thừa nhận quay video phỏng vấn nhiều người tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, nói về đức tính người miền Trung. Trong video, nam thanh niên đã cắt bỏ những điều tốt đẹp, giữ lại mặt tiêu cực, đăng lên mạng xã hội để “câu like”, “câu view” chỉ vì muốn sớm nổi tiếng.

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