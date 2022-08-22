Nông trại chó nổi tiếng ở Đà Lạt bất ngờ c.h.á.y lớn lúc giữa trưa khiến du khách hoảng hốt tháo chạy

Đời sống 22/08/2022 19:26

Khu du lịch Puppy Farm, địa điểm tham quan, sống ảo nổi tiếng tại Đà Lạt bất ngờ bốc cháy lúc giữa trưa.

Theo thông tin trên VnExpress, vụ cháy xảy ra lúc giữa trưa, ngày 22/8, bắt đầu từ khu vực tiếp đón du khách. Mái lợp khu du lịch chủ yếu là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc cao hàng chục mét. Nhiều du khách có mặt tại đây đã hốt hoảng chạy ra ngoài.

Nông trại chó nổi tiếng ở Đà Lạt bất ngờ c.h.á.y lớn lúc giữa trưa khiến du khách hoảng hốt tháo chạy - Ảnh 1
 Khói bốc cao nghi ngút ở Nông trại Cún - Ảnh: Vũ Nguyễn

Trao đổi với Zing, một lãnh đạo thành phố Đà Lạt cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Báo cáo ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người và thú cưng. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản rơi vào khoảng 3 tỷ đồng.

Nông trại chó nổi tiếng ở Đà Lạt bất ngờ c.h.á.y lớn lúc giữa trưa khiến du khách hoảng hốt tháo chạy - Ảnh 2
Nông trại chó nổi tiếng ở Đà Lạt bất ngờ c.h.á.y lớn lúc giữa trưa khiến du khách hoảng hốt tháo chạy - Ảnh 3
 Cảnh sát chữa cháy tiếp cận, phun nước dập lửa - Ảnh: Võ Kim.

Nhiều nhân viên dùng công cụ chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành. Cảnh sát chữa cháy điều động bốn xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Sau chừng một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Ngọn lửa thiêu rụi khoảng 1.000 m2 cùng nhiều đồ đạc.

Trên facebook, khu du lịch thông báo tạm thời dừng tất cả hoạt động tham quan, vui chơi và du lịch để khắc phục sự cố, từ 22/8 tới khi có thông báo mới.

Nông trại Cún cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 7 km, là điểm đến dành cho người yêu thú cưng khi ghé thành phố ngàn hoa. Hiện nơi này nuôi và chăm sóc khoảng 100 chú chó thuộc 36 giống khác nhau. Du khách đến đây có thể chơi đùa, check in với những chú chó vào các khung giờ nhất định. Khuôn viên nông trại khá rộng. Ngoài khu nuôi chó, nông trại còn có vườn trồng nhiều loại cây như: cà chua cherry, dưa chuột, dâu tây, bí ngô khổng lồ... và khu vực cà phê cho khách nghỉ chân.

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Người dân “tá h.ỏ.a” khi phát hiện t.h.i t.h.ể cô gái nằm đè lên xe mô tô ở bên vệ đường

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Từ khóa:   Cháy trang trại chó Puppy Farm cháy khu du lịch Đà Lạt

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