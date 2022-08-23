Hết cháy nông trại chó, Đà Lạt lại phát hiện t.h.i t.h.ể người đàn ông nổi giữa Hồ Xuân Hương

Sáng ngày 23/8, một người đi vớt rác trên Hồ Xuân Hương bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 40 tuổi.

Ngay sau nhận tin báo, Công an P.1, TP Đà Lạt đến bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp cơ quan Pháp y, lực lượng Cảnh sát PCCC - CHCN vớt thi thể người xấu số lên khỏi mặt hồ. Theo thông tin từ Thanh Niên, danh tính nạn nhân vẫn chưa xác định được.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân là nam giới ngoài 40 tuổi, bị đuối nước hơn 3 ngày trước. Nạn nhân mặc áo thun, quần, chân đi dép nhựa trắng…

Lực lượng cứu hộ cứu nạn vớt thi thể người đàn ông lên khỏi hồ Xuân Hương - Ảnh: Thanh Niên

Đến 9h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để khám nghiệm pháp y. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân cái chết cũng như xác định nhân thân người xấu số.

Cũng tại Đà Lạt, mới một ngày trước, khu du lịch nông trại chó nổi tiếng cũng bất ngờ bị cháy nghi ngút, gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đông.

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