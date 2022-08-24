Cần tiền nhưng xin mẹ không cho, nam thanh niên châm xăng thiêu rụi căn nhà

Nhiều lần mượn mẹ 20 triệu đồng để trả nợ nhưng không thành, Nay Y Hùng, 26 tuổi, mua xăng về châm lửa đốt nhà.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 23/8, Hùng bị VKSND huyện Sông Hinh truy tố về tội Hủy hoại tài sản, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử.

Trước đó, chiều 12/3, Hùng thuê ôtô từ thị trấn Hai Riêng đến nhà cha mẹ ruột ở xã Eabar, huyện Sông Hinh, mượn tiền trả nợ. Khi Hùng đến nơi thì không thấy ai ở nhà, anh ta gọi điện cho mẹ mượn 5 triệu đồng nhưng không được đồng ý.

Sợ con mình vào nhà lấy số tiền mà gia đình mới bán đất, bà Hờ Góa (mẹ Hùng) gọi điện dặn con gái là Nay Úc đem số tiền đi cất. Tuy nhiên, nội dung cuộc điện thoại của mẹ và em gái đã bị Hùng nghe thấy nên anh ta liền đòi vay 20 triệu đồng. Tiếp tục bị mẹ từ chối, hắn dọa "sẽ bán bò, đốt nhà". Người mẹ đáp lại: "Muốn bán thì bán, muốn đốt thì đốt".

Ảnh minh họa

Sau khi khi thấy mẹ mình cương quyết không cho mượn tiền, Hùng cầm theo can nhựa đến cây xăng mua 200.000 đồng tiền xăng mang về với ý định đốt nhà. Khi về đến nơi, anh ta đổ xăng ra giữa nhà rồi châm điếu thuốc ngồi hút và tiếp tục gọi cho mẹ xin một lần cuối.

Vẫn nhận lại câu trả lời là "không" nên Hùng liền ném điếu thuốc đang hút vào vị trí đã đổ xăng trước đó khiến ngôi nhà bốc cháy. Vụ cháy làm thiệt hại toàn bộ căn nhà sàn bằng gỗ và các tài sản trong nhà. Tổng giá trị thiệt hại hơn 53 triệu đồng.

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