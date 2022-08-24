Sau khi tạo tài khoản Zalo là nữ, Phan Tấn Đạt, nam, 24 tuổi đã đặt hàng online để dụ hai cô bé 14 tuổi đi giao tại nơi vắng rồi gây án.

Mới đây, tờ VnExpress đưa tin, ngày 24/8, sau khi cảnh sát nhận được trình báo của hai bé gái 14 tuổi, Đạt lập tức đã bị Công an huyện Củ Chi phối hợp Phòng cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP HCM) bắt giữ về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Xác định tính chất vụ án đặc biệt nguy hiểm, lãnh đạo Công an huyện Củ Chi chỉ đạo trinh sát phối hợp cảnh sát hình sự TP HCM truy bắt thủ phạm. Chưa đầy 24 giờ sau, họ bắt được Đạt, thu giữ tang vật.

Tang vật bị thu giữ - Ảnh: VnExpress

Tại cơ quan điều tra, Đạt thừa nhận hành vi và cho biết đã lên kế hoạch cướp tài sản của những cô gái trẻ bán hàng online vì họ dễ tin người, yếu thế. Anh ta tạo tài khoản Zalo có tên Trang Nguyễn và Facebook là Quỳnh Trang để liên hệ các shop. Khi gọi điện, Đạt giả giọng nữ gọi đặt mua các loại mỹ phẩm, quần áo... để tránh bị nghi ngờ.

Phan Tấn Đạt tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Đạt tìm kiếm khu vực vắng người qua lại tại huyện Củ Chi, dẫn dụ các cô đến đó giao hàng, phục sẵn và tấn công cướp tài sản và hãm hại.

Thời gian gần đây, nhiều vụ hiếp dâm đã xảy ra, nạn nhân chủ yếu là nữ giới. Vì thế, Công an TP HCM khuyến cáo phụ nữ bán hàng online cần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm.

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