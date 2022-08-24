Cảm thấy bất an, vợ liền mở camera, thấy cảnh chồng t.r.e.o c.ổ ở phòng khách

Sau cuộc gọi với chồng, chị N. nghi ngờ có chuyện không lành nên mở camera ở nhà xem thì phát hiện chồng treo cổ ở phòng khách. Người vợ gọi điện báo cho người thân đến nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, chiều 22/8, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng nên báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh CACC

Cụ thể, vào khoảng 12h30, một số người dân đi làm phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong nhà. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là T.N.T (SN 1982, trú tổ 17, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Tại phòng khách, nạn nhân chết trong tư thế treo cổ lên trần nhà bởi một đoạn dây dù.

Chị P.T.H.N, vợ anh T cho biết, do hai vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn nên xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Theo đó, Zingnews cũng đưa tin, trưa 22/8, khi người vợ đi làm thì ông T. gọi điện nói những điều không bình thường. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên chị N mở camera ở nhà xem thì thấy anh T đã treo cổ ở phòng khách liền gọi điện báo người thân đến nhưng không kịp.

Hiện Viện KSND quận Liên Chiểu đã phân công kiểm sát viên đến hiện trường phối hợp với Công an quận Liên Chiểu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

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