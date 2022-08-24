Cảm thấy bất an, vợ liền mở camera, thấy cảnh chồng t.r.e.o c.ổ ở phòng khách

Đời sống 24/08/2022 19:10

Sau cuộc gọi với chồng, chị N. nghi ngờ có chuyện không lành nên mở camera ở nhà xem thì phát hiện chồng treo cổ ở phòng khách. Người vợ gọi điện báo cho người thân đến nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, chiều 22/8, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng nên báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Cảm thấy bất an, vợ liền mở camera, thấy cảnh chồng t.r.e.o c.ổ ở phòng khách - Ảnh 1
 Hiện trường vụ việc - Ảnh CACC

Cụ thể, vào khoảng 12h30, một số người dân đi làm phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong nhà. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là T.N.T (SN 1982, trú tổ 17, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Tại phòng khách, nạn nhân chết trong tư thế treo cổ lên trần nhà bởi một đoạn dây dù.

Chị P.T.H.N, vợ anh T cho biết, do hai vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn nên xảy ra nhiều mâu thuẫn. 

Theo đó, Zingnews cũng đưa tin, trưa 22/8, khi người vợ đi làm thì ông T. gọi điện nói những điều không bình thường. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên chị N mở camera ở nhà xem thì thấy anh T đã treo cổ ở phòng khách liền gọi điện báo người thân đến nhưng không kịp.

Hiện Viện KSND quận Liên Chiểu đã phân công kiểm sát viên đến hiện trường phối hợp với Công an quận Liên Chiểu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

“Tá h.ỏ.a” phát hiện hàm răng giả trong bụng bà cụ vì lý do khiến ai nấy đều “không ngờ đến”

“Tá h.ỏ.a” phát hiện hàm răng giả trong bụng bà cụ vì lý do khiến ai nấy đều “không ngờ đến”

Sau cơn đau bụng dữ dội, bà cụ tá hoả phát hiện hàm răng giả trong ổ bụng gây nhiều mủ và thủng đại tràng.

Xem thêm
Từ khóa:   Chồng tự tử vợ chồng ly hôn nam thanh niên tử vong

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 49 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít