Hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính, thân nhân của 2 thi thể nên cơ quan chức năng bàn giao cho chính quyền địa phương chôn cất tại nghĩa trang huyện Kbang.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật, chiều 24-8, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Đắk Rong (huyện Kbang, Gia Lai) cho biết, cơ quan chức năng đã bàn giao cho địa phương hai thi thể (đã phân hủy còn hài cốt) để thực hiện việc chôn cất theo quy định do chưa xác định được danh tính, thân nhân.

Ông Quang cho biết thêm, theo phong tục của người Ba Na ở địa phương không cho chôn cất người lạ ở nghĩa trang nên xã đã xin ý kiến của huyện, xin chôn ở nghĩa trang của huyện tại thị trấn Kbang.

Dự kiến, việc chôn cất hai thi thể sẽ hoàn thành trong tối nay, xã cũng đã thuê các đội mai táng và dịch vụ kèm theo.

Trước đó, Zingnews cũng cho biết, theo quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện một số vật dụng ở hiện trường. Trong đó họ tìm thấy chiếc võng được che bằng áo mưa. Một đầu võng có tượng thần tài màu đỏ và tượng Tỳ Hưu màu xanh ngọc.

Ngoài ra lực lượng chức năng còn tìm thấy một chiếc vali màu xanh, bên trong có kéo và dao; xung quanh có nồi nấu ăn, cưa tay, cuộn dây nilon dùng để may bao bì và một chiếc nón bảo hiểm treo trên cây có ghi nội dung: Trung tâm điện máy Tuấn, địa chỉ 298 đường Nguyễn Tất Thành, Quốc lộ 26, thị trấn M’Đrắk (huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo ông Quang, xã chỉ nhận bàn giao hai thi thể, còn các vật dụng khác đều được cơ quan chức năng đưa đi. Do sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra nên chưa có thông báo với địa phương thông tin vụ việc.

Một số hiện vật tìm thấy tại hiện trường

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, 2 người này chết khoảng 7-8 tháng trước. Đây khả năng là người ở địa phương khác đến vì trong thời gian qua, không gia đình nào ở huyện Kbang thông báo có người mất tích.

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