“Bất ngờ chưa con gái”: Ông bố “giành” ăn kem của con, bé gái “khóc thét” còn dân mạng bật cười

Chuyện ông bố giành ăn kem với con khiến nhiều người liên tưởng ngay đến câu nói hot trend thời gian gần đây: “Ông làm bố tôi hơi bị lâu rồi đấy”.

Cuộc sống muốn màu muôn vẻ và cũng có ông “this” ông bố “that”. Có những ông bố cưng con gái như ngọc ngà ấy thế nhưng cũng có nhiều ông bố lại thích trêu con gái cho đến khóc thì mới thôi. Và người bố “thân yêu” trong đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ “rần rần” mới đây chính là một điển hình.

Trong đoạn clip, ông bố này đã cố tình trêu ghẹo cô con gái đến khóc “cạn cả nước mắt” vì lỡ ăn hết có nửa cây kem của cô bé. Bắt gặp khoảnh khắc đầy hài hước này, dân tình vừa thấy thương vừa thấy buồn… cười. Một số bình luận của dân tình:

“Bố làm bố của con hơi lâu rồi đấy, con vào mách nội.” “Ai có con, làm bố mới hiểu cảm giác sung sướng này. Yêu con lắm nhưng vẫn phải trêu đến khi con khóc mới chịu được.” “Phạt đồng chí bố vì tội ăn của đồng chí con.” Cụ thể, người bố đã ngồi lên xe, chuẩn bị đi làm nhưng thấy con gái cầm que kem nên đã ngỏ ý xin cô bé. Sau vài giây lưỡng lự, cô bé đã đồng ý cho bố cắn một miếng. Thế nhưng, cô bé không biết rằng “một miếng” của bố chính là hơn nửa cây kem. Có thể thấy, sau giây phút đó, cô bé đã quay lưng với bố và khóc nức nở cùng với biểu cảm đầy giận dỗi. Dường như việc trêu chọc cho con khóc không còn xa lạ với nhiều ông bố. Thế nhưng, chỉ cần có ai "đụng" tới cô con gái của mình thì chắc chắn bố sẽ không tha. Bởi lẽ, tình cảm bố dành cho các cô công chúa nhỏ vẫn vô cùng lớn lao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-chua-con-gai-ong-bo-gianh-an-kem-cua-con-be-gai-khoc-thet-con-dan-mang-bat-cuoi-495831.html