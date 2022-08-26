Cà Mau: Cháu bé 19 tháng tuổi bị c.h.ó d.ạ.i hàng xóm t.ấ.n c.ô.n.g khi đang ngồi chơi trong nhà

Đời sống 26/08/2022 09:29

Trong lúc ngồi chơi trong nhà, cháu bé 19 tháng tuổi bị một con chó của hàng xóm tấn công, gây nhiều vết thương trên mặt.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật, khoảng 7 giờ ngày 21.8, cháu B.N.M đang ngồi chơi trong nhà thì bất ngờ bị chó nhà hàng xóm tấn công. 

Ngay sau đó, người nhà đã đưa cháu bé đến đến trạm y tế địa phương sơ cứu, sau đó đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau điều trị.

"Bình thường, chó được xích lại và nhà hàng xóm cũng có cổng rào. Nhưng không biết sao hôm đó chó chạy ra ngoài được", bà N.T.N (bà của cháu bé) kể lại với Thanh Niên.

Cà Mau: Cháu bé 19 tháng tuổi bị c.h.ó d.ạ.i hàng xóm t.ấ.n c.ô.n.g khi đang ngồi chơi trong nhà - Ảnh 1
 

 

Tờ Thanh Niên đưa tin, ngày 25.8, bác sĩ Trần Trung Kiên, Trưởng khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết sức khỏe bệnh nhân B.N.M (19 tháng tuổi, ngụ xã Biển Bạch, H.Thới Bình, Cà Mau) bị chó dại tấn công tạm ổn định nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ trong những ngày tới.

Bác sĩ Trần Trung Kiên cho biết thêm: "Khoảng 13 giờ ngày 21.8, bệnh nhân B.N.M nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có vết thương dài khoảng 5 cm trên mặt phải. Chúng tôi tiến hành xử lý vết thương, tiêm ngừa dại và chích huyết thanh kháng dại. Kết quả xét nghiệm, con chó tấn công bệnh nhân dương tính với virus dại".

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ chó dại cắn người, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh.

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