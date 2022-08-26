Nguyễn Văn Lép, 37 tuổi đến nhà bạn ăn nhậu, sau đó thấy con gái của bạn ở trong phòng một mình nên lẻn vào rồi giở trò đồi bại. Được biết nạn nhân chỉ mới 12 tuổi.

Tờ VnExpress đưa tin, ngày 26/8, Lép, trú xã Châu Phong bị Công an thị xã Tân Châu khởi tố, tạm giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, trưa 3-8, Lép đến nhà người bạn tên T ăn nhậu đến say sỉn. Sau đó Lép đi vệ sinh thì nhìn thấy em T. (12 tuổi, con gái bạn nhậu) đang nằm trong phòng nên nảy sinh ý đồ đồi bại.

Báo Pháp Luật cho biết, lúc này tên Lép giả vờ kêu bé gái đi mua rượu để đi vào phòng và thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, vì bé gái kháng cự quyết liệt nên Lép đã “bỏ qua” cho nạn nhân rồi ra nhậu tiếp.

Em T. đã hốt hoảng chạy ra ngoài kể lại chuyện cho cha biết. Lép sợ bị đánh nên chạy trốn nhưng đã bị bắt sau đó.

Từ trình báo của gia đình bé gái, Lép bị bắt và đã thừa nhận hành vi bị cáo buộc.

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