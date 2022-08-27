Xúc động chàng trai Việt bất chấp đêm khuya chạy đến giúp đỡ “ông Tây” gặp h.o.ạ.n n.ạ.n

Khi chia sẻ câu chuyện trên facebook, hành động đẹp của anh đã nhanh chóng thu hút hơn 10.000 người thích cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Nhiều người để lại những lời khen cùng sự ngưỡng mộ đến “người tốt” vì đã giúp đỡ người đàn ông nước ngoài lúc hoạn nạn và hy vọng khổ chủ sớm tìm lại được ví.

Câu chuyện của anh Lành được Báo Thanh Niên đưa tin, vào khuya ngày 23.8, có một người đàn ông ngoại quốc bị mất ví, ngồi khóc trên đường Phan Lưu Thanh (P.7, TP.Tuy Hòa) và cần được giúp đỡ. Khi biết được tin này, anh Lành đã gác hết công việc rồi vội vàng chạy xe đến nơi “ông Tây” gặp nạn.

“Người tốt” đã không bỏ mặc “ông Tây” nói trên chính là anh Ngô Văn Lành (38 tuổi), chủ một salon tóc ở Phú Yên.

Lúc này, anh cũng nhờ sự trợ giúp từ cộng đồng mạng, mong mọi người lan tỏa câu chuyện, đồng thời kêu gọi bạn bè hỗ trợ tìm ví cũng như giúp người đàn ông.

Anh Lành cùng nhiều người đã hỗ trợ cho Michael - Ảnh: Thanh Niên

Tiếng lành đồn xa, nhiều người không còn xa lạ với tấm lòng hảo tâm của anh nên rất nhanh chóng đã nhận được hơn 2 triệu đồng từ bạn bè.

Ngay sau đó anh Lành cùng những người bạn đã hỗ trợ ông Michael toàn bộ số tiền mà bạn bè vừa ủng hộ. Anh cũng sắp xếp chỗ ở tạm thời cho người đàn ông và tiếp tục dùng mọi cách để có thể tìm lại chiếc ví.

“Vì không biết tiếng Anh nên tôi có nhờ một người quen hỗ trợ phiên dịch. Theo lời kể thì ông là Michael Adam (43 tuổi, người Mỹ), bị mất ví trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng và trên người lúc đó cũng không có tiền. Ông Michael sang Việt Nam năm 2019, ở Phú Yên cũng hơn 2 năm rưỡi rồi, lúc trước có làm giáo viên dạy tiếng Anh nhưng sau dịch thì thất nghiệp, đang gặp khó khăn”, anh Lành kể lại với Báo Thanh Niên.

Lòng tốt được đền đáp

Sau bao công sức kêu gọi và trợ giúp tìm kiếm, một người tốt đã chủ động liên hệ với anh Lành để báo tin tìm được ví. Ngay lập tức anh đã trả lại cho “ông Tây”, may mắn thay giấy tờ vẫn còn nguyên.

“Tôi tin vào nhân quả, khi bạn giúp đỡ ai đó thì chắc chắn, một ngày nào đó bạn cũng sẽ nhận lại được như vậy. Không chỉ được anh Lành giúp, mà từ lúc mất ví, rất nhiều người khác cũng hỗ trợ đồ ăn đồ uống cho tôi. Thực sự tôi rất biết ơn. Đó cũng là lý do tôi yêu Việt Nam!”, ông Michael cảm kích chia sẻ.

Anh Lành cũng đề nghị nếu ông Michael có muốn hỗ trợ thêm về giấy tờ hay các thủ tục để về nước, anh cũng luôn sẵn lòng trong khả năng của mình.

Bất ngờ hơn khi biết đây không phải lần đầu tiên người tốt này làm việc trượng nghĩa và nhận được “bão” tim từ cộng đồng mạng.

Anh Lành cùng vợ là chị Bùi Thị Hoàng Yến đứng phát xăng cho đoàn người về quê mùa Covid-19 năm 2021 - Ảnh: Thanh Niên

Ngày 30.7 năm ngoái, anh Lành cùng vợ là chị Bùi Thị Hoàng Yến (26 tuổi) đứng ở giao lộ QL1 - QL25 (Phú Yên) để phát xăng cho đoàn người về quê giữa mùa dịch Covid-19. Thời điểm đó, tấm lòng hảo tâm của hai vợ chồng được rất nhiều người biết đến và ủng hộ.

Đồng hành cùng anh Lành trong hành trình này là anh Nguyễn Phạm Bảo Hậu (phiên dịch viên) cùng tất cả những người tốt đã ủng hộ chút lòng thành trên mạng xã hội. Tất cả cùng chung tay, tạo nên một tấm lòng lớn mang đến niềm hạnh phúc và thông điệp vô cùng ý nghĩa. Qua đó lan tỏa niềm tự hào về tấm lòng người Việt đối với bạn bè quốc tế.

Ngoài câu chuyện nghĩa hiệp của anh Lành, trên mạng xã hội TikTok trước đó cũng từng chia sẻ đoạn clip kể về một người đàn ông ngoại quốc rơi vào tình cảnh éo le, phải bán bán hàng rong quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để mưu sinh và chữa bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh khó khăn của ông đã được nhiều người biết được và tìm đến ủng hộ.

ông Khalaf, ông đến Việt Nam vào khoảng cuối tháng 2/2020. “Nếu không có người Việt Nam giúp đỡ chắc có lẽ tôi đã chết cách đây 1 năm rồi. Mọi người đã giúp tôi có sức khoẻ tốt lên, tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi xem con người Việt Nam như gia đình tôi”, ông Khalaf bật khóc nói.