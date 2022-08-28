Một bộ xương được xác định là của anh H.Q.B. - con trai bà N.T.T.H., trong khi bộ xương còn lại của cháu nội bà H. - tên là H.Q.K. (trú tại An Dương Vương, TP Buôn Ma Thuột).

Ngày 28/8, theo thông tin từ báo CAND cho biết, một người phụ nữ trú tại tỉnh Đồng Nai tên N.T.T.H. (SN 1965), đã đến Công an tỉnh Gia Lai nhận là thân nhân của 2 nạn nhân tử vong trong rừng thuộc xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Đi cùng bà H. còn có người thân trong gia đình. Theo đó, qua nhận dạng phần răng cửa của nạn nhân tuổi trung niên và một số vật dụng tại hiện trường như vali, balo, mũ bảo hiểm, giày, áo khoác, khăn quàng cổ, chiếc xe máy... bà H. xác nhận đây là 2 người thân của bà.

Trong đó, nạn nhân có tuổi trung niên là anh H.Q.B. (SN 1985, con trai bà H.) và nạn nhân còn lại là cháu H.Q.K. (SN 2011, cháu nội bà H). Cả 2 cùng có hộ khẩu thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Các đồ vật tìm thấy tại hiện trường vụ việc. Ảnh: TTXVN Theo Công an tỉnh Gia Lai, dù đã có người đến nhận là thân nhân của 2 nạn nhân nhưng để có kết luận chính xác, đúng theo quy định của pháp luật thì phải chờ kết quả mẫu xét nghiệm mẫu ADN để có kết luận cuối cùng.

Thông tin từ TTXVN cho biết thêm, sáng 23/8, Công an xã Đăk Rong, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận tin báo về việc người dân đi rừng phát hiện 2 bộ xương người tại khu vực rừng ở làng Kon Von 2, xã Đăk Rong, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai. Đây là khu vực giáp ranh giữa xã Hiếu, huyện Kon Plông (Kon Tum) và xã Đăk Rong, huyện K'bang (Gia Lai). Một số vật dụng tại hiện trường phát hiện 2 bộ xương gồm 2 mũ bảo hiểm, vali, khăn quàng cổ, giày thể thao, ba lô, đèn pin, bật lửa, cùng một số vật dụng khác. Khi được phát hiện, 2 cái xác đã bị phân hủy hoàn toàn, một nằm trên võng, một nằm dưới đất, không có dấu hiệu xê dịch, xô xát. Theo nhận định ban đầu, 2 người đã tử vong trước đó khoảng 3-4 tháng... Sau khi tiến hành điều tra, tiếp cận hiện trường, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện thêm nhiều manh mối, cụ thể là chiếc xe máy của nạn nhân cách hiện trường 3km. Từ đó, lực lượng chức năng tìm được chủ nhân là chị T.T.T.N (trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - vợ và mẹ của 2 nạn nhân). Tuy nhiên, đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy chị T.T.T.N do chị này đã bỏ đi khỏi địa phương cách đây 3 năm. Sau khi phối hợp với công an 3 tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai, Kon Tum, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện được chỗ ở trọ của 2 nạn nhân tại thành phố Kon Tum. Đồng thời, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã liên hệ được với người nhà để phối hợp xác minh nhân thân.

Giây phút ám ảnh của những người tìm thấy 2 bộ xương trong rừng: 'Ngay lúc đó hồn tiêu phách tán, mình đứng bất động khoảng mấy giây' Liên quan tới vụ 2 bộ xương được cho là của 2 cha con người Đắk Lắk, mới đây những người phát hiện ra vụ việc đã kể lại vụ việc và cho rằng đó là những giây phút ám ảnh nhất đối với họ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-2-bo-xuong-trong-rung-da-xac-dinh-duoc-danh-tinh-co-nguoi-den-nhan-la-than-nhan-496826.html