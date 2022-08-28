Vụ 2 bộ xương trong rừng: Đã xác định được danh tính, có người đến nhận là thân nhân

Xã hội 28/08/2022 19:18

Một bộ xương được xác định là của anh H.Q.B. - con trai bà N.T.T.H., trong khi bộ xương còn lại của cháu nội bà H. - tên là H.Q.K. (trú tại An Dương Vương, TP Buôn Ma Thuột).

Ngày 28/8, theo thông tin từ báo CAND cho biết, một người phụ nữ trú tại tỉnh Đồng Nai tên N.T.T.H. (SN 1965), đã đến Công an tỉnh Gia Lai nhận là thân nhân của 2 nạn nhân tử vong trong rừng thuộc xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Đi cùng bà H. còn có người thân trong gia đình.

Theo đó, qua nhận dạng phần răng cửa của nạn nhân tuổi trung niên và một số vật dụng tại hiện trường như vali, balo, mũ bảo hiểm, giày, áo khoác, khăn quàng cổ, chiếc xe máy... bà H. xác nhận đây là 2 người thân của bà.

Trong đó, nạn nhân có tuổi trung niên là anh H.Q.B. (SN 1985, con trai bà H.) và nạn nhân còn lại là cháu H.Q.K. (SN 2011, cháu nội bà H). Cả 2 cùng có hộ khẩu thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Vụ 2 bộ xương trong rừng: Đã xác định được danh tính, có người đến nhận là thân nhân - Ảnh 1
Các đồ vật tìm thấy tại hiện trường vụ việc. Ảnh: TTXVN

Theo Công an tỉnh Gia Lai, dù đã có người đến nhận là thân nhân của 2 nạn nhân nhưng để có kết luận chính xác, đúng theo quy định của pháp luật thì phải chờ kết quả mẫu xét nghiệm mẫu ADN để có kết luận cuối cùng.

Thông tin từ TTXVN cho biết thêm, sáng 23/8, Công an xã Đăk Rong, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận tin báo về việc người dân đi rừng phát hiện 2 bộ xương người tại khu vực rừng ở làng Kon Von 2, xã Đăk Rong, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai. Đây là khu vực giáp ranh giữa xã Hiếu, huyện Kon Plông (Kon Tum) và xã Đăk Rong, huyện K'bang (Gia Lai).

Một số vật dụng tại hiện trường phát hiện 2 bộ xương gồm 2 mũ bảo hiểm, vali, khăn quàng cổ, giày thể thao, ba lô, đèn pin, bật lửa, cùng một số vật dụng khác.

Khi được phát hiện, 2 cái xác đã bị phân hủy hoàn toàn, một nằm trên võng, một nằm dưới đất, không có dấu hiệu xê dịch, xô xát. Theo nhận định ban đầu, 2 người đã tử vong trước đó khoảng 3-4 tháng...

Sau khi tiến hành điều tra, tiếp cận hiện trường, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện thêm nhiều manh mối, cụ thể là chiếc xe máy của nạn nhân cách hiện trường 3km. Từ đó, lực lượng chức năng tìm được chủ nhân là chị T.T.T.N (trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - vợ và mẹ của 2 nạn nhân).

Tuy nhiên, đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy chị T.T.T.N do chị này đã bỏ đi khỏi địa phương cách đây 3 năm.

Sau khi phối hợp với công an 3 tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai, Kon Tum, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện được chỗ ở trọ của 2 nạn nhân tại thành phố Kon Tum. Đồng thời, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã liên hệ được với người nhà để phối hợp xác minh nhân thân.

Giây phút ám ảnh của những người tìm thấy 2 bộ xương trong rừng: 'Ngay lúc đó hồn tiêu phách tán, mình đứng bất động khoảng mấy giây'

Giây phút ám ảnh của những người tìm thấy 2 bộ xương trong rừng: 'Ngay lúc đó hồn tiêu phách tán, mình đứng bất động khoảng mấy giây'

Liên quan tới vụ 2 bộ xương được cho là của 2 cha con người Đắk Lắk, mới đây những người phát hiện ra vụ việc đã kể lại vụ việc và cho rằng đó là những giây phút ám ảnh nhất đối với họ.

Xem thêm
Từ khóa:   2 thi thể trong rừng Thi thể khô trong rừng thi thể

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 44 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm