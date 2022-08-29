Người đàn ông dùng búa vào c.ư.ớ.p tiệm vàng, nghi có biểu hiện dùng chất k.í.c.h t.h.í.c.h

Sau khi dùng búa đập bể tủ kính tiệm vàng rồi bỏ chạy, người đàn ông đã bị lực lượng công an đã tạm giữ để điều tra.
- Vụ 2 bộ x.ư.ơ.n.g khô trong rừng, nạn nhân nghi có biểu hiện trầm cảm và m.ê t.í.n d.ị đ.o.a.n
- Cúp điện, bác sĩ rọi đèn pin đỡ đ.ẻ "mẹ tròn con vuông" cho phụ sản sinh 3 ở vùng cao Quảng Trị
Theo Zingnews đưa tin, ngày 29/8, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam, đang tạm giữ nghi phạm dùng búa xông vào tiệm vàng Kim Việt ở ngã tư Trần Cao Vân - Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa.
Trước đó, khoảng 18h30 ngày 28/8, người đàn ông mặc áo thun, quần jean điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm đến trước tiệm vàng K.V. Vào tiệm, người này cầm chiếc búa uy hiếp những người tại đó rồi dùng búa đập liên tiếp vào các tủ kính chứa vàng khiến nhiều khách hàng tá hỏa rời khỏi.
Còn ba người trong tiệm vàng dùng ghế và các vật dụng chống trả quyết liệt. Người đàn ông sau đó vứt chiếc búa lại hiện trường rồi lên xe máy bỏ chạy.
Tuổi Trẻ cho biết, Công an Tam Kỳ khám nghiệm hiện trường, truy bắt, đến tối cùng ngày đã tạm giữ được người đàn ông nói trên. Được biết, người đàn ông này ở địa phương, có biểu hiện sử dụng chất kích thích.