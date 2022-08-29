Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lạng Sơn đã tìm thấy thi thể nam học sinh lớp 11 bị nước cuốn khi đi qua ngầm Thác Trà sau hơn 4 ngày mất tích.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, sáng 29-8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng của đơn vị đã tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn trôi tại ngầm Thác Trà ngày 25-8.

Thi thể của em được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 9km. Hiện lực lượng chức năng đang làm các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình em.

Báo Nông Nghiệp Việt Nam đưa tin, trước đó, ngày 25/8, N.Đ.Q. (lớp 11, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) đi xe đạp điện băng qua ngầm tràn tại làng Dạ, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai.

Sau hơn 4 ngày mất tích thi thể nam học sinh được tìm thấy - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Khi đến gần giữa ngầm tràn, chiếc xe bị đổ và có dấu hiệu bị nước cuốn trôi. Nam sinh này cố giữ xe để rồi cả người và phương tiện bị nước cuốn mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo của người nhà nạn nhân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, địa hình khu vực ngầm tràn Thác Trà phức tạp, sông rộng có nhiều mỏm đá, kèm theo mưa lớn, lượng nước đầu nguồn trên sông Kỳ Cùng dồn về nhiều, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Do đó, sau 4 ngày bị nước cuốn, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

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