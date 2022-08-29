Xót xa, cháu bé 3 tuổi c.h.ế.t đuối dưới ao nhà ông ngoại ở Thái Bình

Xã hội 29/08/2022 15:33

Sau khi phát hiện cháu Đ.V.H bị đuối nước, gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Hòa Bình, sau đó chuyển lên BVĐK H.Vũ Thư (Thái Bình) nhưng cháu H. đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 29.8, một lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, H.Vũ Thư cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến một cháu bé tử vong.

Được bố mẹ đưa về quê ngoại ở thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, H.Vũ Thư (Thái Bình) chơi, cháu Đ.V.H (3 tuổi, trú tại P.Phúc Kháng, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) thì xảy ra vụ việc thương tâm này.

Xót xa, cháu bé 3 tuổi c.h.ế.t đuối dưới ao nhà ông ngoại ở Thái Bình - Ảnh 1
 Hiện trường cái ao, nơi cháu H. bị đuối nước - Ảnh: Thanh Niên

Thanh Niên cho biết, Vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều qua (28.8), gia đình bất ngờ phát hiện cháu H. bị ngã xuống ao trước nhà ông Lại Văn Sinh (57 tuổi, ông ngoại của nạn nhân).

Ngay sau đó, người thân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Hòa Bình và được chuyển lên BVĐK H.Vũ Thư nhưng cháu đã không qua khỏi. Hiện gia đình đã đưa thi thể cháu bé về quê lo hậu sự.

Trước đó không lâu, trên địa bàn H.Vũ Thư cũng xảy ra một trường hợp cháu P.N.H (13 tuổi, trú tại xã Bách Thuận, H.Vũ Thư, Thái Bình) đi theo bà nội bắt cáy ở ven sông và bất ngờ trượt chân dẫn đến đuối nước, tử vong.

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