Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến bé trai 10 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng ngày 12/8, ông Nguyễn Văn Mậu - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến bé trai 10 tuổi tử vong. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào hồi 18h30 chiều ngày 11/8 tại xóm Nhả, xã Hợp Thành. Nạn nhân là cháu N.M.H (SN 2012, trú tại xóm Nhả, xã Hợp Thành, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn khiến ruộng và đường nội đồng ngập sâu. Cháu N.M.H cùng bạn dắt tay nhau đi chơi, đến vị trí ruộng sâu do nước ngập không xác định được lối đi nên đã trượt chân ngã xuống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người bạn đi cùng có hô hoán và chạy đi tìm người giúp đỡ. Khi người dân đến hiện trường, trục vớt nạn nhân và tiến hành hô hấp nhân tạo, tuy nhiên cháu bé đã không qua khỏi. Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Chính quyền địa phương đã có mặt tại gia đình nạn nhân, động viên và hỗ trợ người bị nạn theo quy định.

Mưa lũ lớn khiến bé trai 10 tuổi ở Hòa Bình đuối nước thương tâm - Ảnh: báo Lao Động Theo thông tin từ Dân Việt, cũng tại Hoà Bình, khoảng 15 giờ chiều qua (11/8) tại sông Bôi, đoạn qua địa phận xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi xảy ra một vụ lũ cuốn khiến nam thanh niên 17 tuổi mất tích. Nạn nhân được xác định là Bùi Đức T. (SN 2005, trú tại xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). Thông tin ban đầu, chiều qua, nạn nhân Bùi Đức T. cùng hai bạn là Bùi Văn B. (SN 2005) và Bùi Văn D. (SN 2008) rủ nhau ra sông Bôi quăng chài bắt cá. Khi vượt sông, hai bạn B. và D. đã sang được bờ bên kia thành công, còn T. bất ngờ bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho người và tài sản trên địa bàn tỉnh Hoà Bình - Ảnh: Dân Việt Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Bùi Văn B. (SN 1973, cùng xóm) lấy thuyền đuổi theo để cứu T., tuy nhiên do mưa lớn nhiều ngày qua khiến nước sông dâng cao, chảy xiết nên không cứu được nạn nhân. Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân T., nhưng do nước lũ lớn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn nên vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Đám tang 2 bé gái đuối nước dưới ao: Người mẹ ung thư gào khóc gọi tên con trong vô vọng Sự việc 2 bé gái trượt chân ngã xuống hồ cá ở Quảng Bình khiến không ít người xót xa. Được biết, khi người nhà phát hiện sự việc thì 2 cháu đã không qua khỏi.

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