Mới đây, cơ quan chức năng cho biết chị N.T.T. (26 tuổi), người phụ nữ bị chồng chém lìa tay đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 15/9, Công an huyện Long Thành đang tạm giữ Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về việc chém vợ tên là N.T.T. (26 tuổi) đứt lìa cánh tay.

Về tình hình sức khỏe nạn nhân, cảnh sát cho biết chị T. đã qua cơn nguy kịch, cánh tay bị chặt đứt đã được nối. Tuy nhiên, do tâm lý bị ảnh hưởng, cán bộ điều tra chưa làm việc được với nạn nhân.

Chị T. đã qua cơn nguy kịch, cánh tay bị chặt đứt đã được nối - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng cùng ngày, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tâm An, Long Thành) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bước đầu xác định, vào ngày 13/9 trong lúc mâu thuẫn, Bình nghi ngờ vợ là chị N.T.T có quan hệ tình cảm với người khác nên lớn tiếng gặng hỏi. Qua câu chuyện giữa hai vợ chồng, chị T thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác ngoài chồng đã lâu.

Trong lúc hai vợ chồng cãi vã qua lại, Bình tức giận xuống bếp lấy một con dao rồi quay lại chỗ chị T chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị. Bất ngờ bị chém, chị T lần lượt đưa hai tay lên đỡ thì bị Bình chém đứt lìa 2 tay. Thấy vợ bị thương nặng, Bình đã dùng vải băng bó vết thương và gọi người nhà đến đưa chị T đi cấp cứu. Riêng Bình sau đó cũng đã đến Công an xã Tam An đầu thú khai nhận toàn bộ sự việc.

Hiện tại, vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra.

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