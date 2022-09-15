Diễn biến sức khỏe của người vợ bị chồng chém lìa 2 cánh tay ở Đồng Nai: Cánh tay bị chặt đứt đã được nối thành công

Xã hội 15/09/2022 14:51

Mới đây, cơ quan chức năng cho biết chị N.T.T. (26 tuổi), người phụ nữ bị chồng chém lìa tay đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 15/9, Công an huyện Long Thành đang tạm giữ Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về việc chém vợ tên là N.T.T. (26 tuổi) đứt lìa cánh tay.

Về tình hình sức khỏe nạn nhân, cảnh sát cho biết chị T. đã qua cơn nguy kịch, cánh tay bị chặt đứt đã được nối. Tuy nhiên, do tâm lý bị ảnh hưởng, cán bộ điều tra chưa làm việc được với nạn nhân.

Diễn biến sức khỏe của người vợ bị chồng chém lìa 2 cánh tay ở Đồng Nai: Cánh tay bị chặt đứt đã được nối thành công - Ảnh 1
Chị T. đã qua cơn nguy kịch, cánh tay bị chặt đứt đã được nối - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng cùng ngày, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tâm An, Long Thành) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.  

Bước đầu xác định, vào ngày 13/9 trong lúc mâu thuẫn, Bình nghi ngờ vợ là chị N.T.T có quan hệ tình cảm với người khác nên lớn tiếng gặng hỏi. Qua câu chuyện giữa hai vợ chồng, chị T thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác ngoài chồng đã lâu. 

Trong lúc hai vợ chồng cãi vã qua lại, Bình tức giận xuống bếp lấy một con dao rồi quay lại chỗ chị T chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị. Bất ngờ bị chém, chị T lần lượt đưa hai tay lên đỡ thì bị Bình chém đứt lìa 2 tay.  Thấy vợ bị thương nặng, Bình đã dùng vải băng bó vết thương và gọi người nhà đến đưa chị T đi cấp cứu. Riêng Bình sau đó cũng đã đến Công an xã Tam An đầu thú khai nhận toàn bộ sự việc. 

Hiện tại, vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của người vợ bị chồng chém lìa 2 cánh tay ở Đồng Nai

Tình trạng sức khỏe hiện tại của người vợ bị chồng chém lìa 2 cánh tay ở Đồng Nai

Do mâu thuẫn tình cảm, chị N.T.T. (27 tuổi) bị chồng chém đứt lìa cẳng tay phải, gần đứt khuỷu tay trái.

Xem thêm
Từ khóa:   người chồng chém đứt lìa 2 tay vợ vụ người chồng chém đứt lìa 2 tay vợ người chồng chém đứt lìa 2 tay vợ ở Đồng Nai

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?