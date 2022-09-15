Phía nhà xưởng đang xây thì bị đổ sập, rất nhiều công nhân đang làm việc thương vong nghiêm trọng.

Thời điểm tai nạn xảy ra, trời mưa gió, công tác cứu hộ vô cùng khó khăn. Thông tin cụ thể từ báo Người Lao Động cho biết khoảng 16 giờ 30 phút chiều 15/9, đã có 3 người tử vong, 6 người bị thương trong vụ sập tường ở Nhà máy chế biến thực phẩm – Công ty Savvy Seafood Việt Nam thuộc KCN Nhơn Hòa (xã Nhơn Hòa và Nhơn Thọ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Hiện trường vụ sập tường khiến 3 người tử vong. Ảnh: VCT News

Theo đó, vào thời điểm trên, khi các công nhân xây dựng đang làm việc tại công trình thì một bức tường bất ngờ sập đổ. Gạch, đá… từ trên bức tường đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang xây bên dưới.

Ông Lê Ngọc Phi (công nhân làm việc ở KCN Nhơn Hòa) chia sẻ vụ tai nạn trên VTC News cho hay, khi vụ việc xảy ra ông đã cố gắng hỗ trợ đào bới những đồng nghiệp đang bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Bức tường bị sập đổ khiến 9 người thương vong. Ảnh: Người Lao Động

"Khi thấy tường sập thì tôi tá hỏa. Tôi lại đào bới, tìm kiếm người bị nạn rồi đưa lên xe đưa đi cấp cứu. Lúc này khoảng 16h" - ông Phi kể.

Tuy nhiên, hiện trường khu vực xảy ra vụ tai nạn đang xảy ra mưa to, gió lớn nên công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và huy động xe cứu thương đưa những người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

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