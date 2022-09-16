3. Nguyễn Thị Hoan (SN 1985), ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

4. Nguyễn Thanh Vân (SN 1952), ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

5. Trần Văn Đạt (SN 1973), ngụ phường Nhơn Hoà, thị xã An Nhơn.

6. Nguyễn Thành Lập (SN 1992), ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

B – Tử vong

1. Hồ Ngọc Luân (SN 1998), ngụ thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

2. Ngô Thanh Trực (SN 1985), ngụ thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước

3. Nguyễn Thị Thanh Ái (SN 1988), ngụ thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước

4. Phạm Đức Tài (SN 1983), ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

5. Hồ Văn Hướng (SN 1966), ngụ xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo thông tin từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm xảy ra vụ việc, xe cấp cứu rất khó tiếp cận hiện trường do trời mưa, công tác cứu nạn khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và huy động xe cứu thương đưa những người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Tình trạng mưa dông ảnh hưởng đến công tác cứu hộ. Ảnh: Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Trong số các trường hợp bị thương trong vụ tai nạn đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tích cực cứu chữa, chỉ có ông Nguyễn Thanh Quang (SN 1981; ngụ thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) còn tỉnh táo khi đoàn công tác của thị xã An Nhơn đến thăm. Kể lại giây phút kinh hoàng vừa xảy ra, ông Quang cho biết lúc đó ông đang đứng trên giàn giáo để tô bức tường nhà xưởng cao khoảng 15m thì bất ngờ bức tường này sập đổ. Sau đó ông và rất nhiều người đang làm việc ở công trình bị vùi lấp dưới bức tường đổ nát.

Do may mắn ngã vào sau chỗ máy trộn hồ đang ở cạnh đó nên ông ít bị gạch đá, xi măng, trụ bê tông… đè lên người và may mắn hơn người khác. Người này cũng nhận định, hơn 20 năm làm việc ông chưa bao giờ chứng kiến vụ tai nạn lao động nào khủng khiếp như vậy.