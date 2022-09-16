Liên quan đến vụ sập tường nhà máy của Đài Loan ở Bình Định, chị Nguyễn Thị Hoan – có chồng tử vong do vụ sập tường ở Bình Định khóc nghẹn.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 16/9, 6 nạn nhân bị thương do sập tường ở nhà máy tại Khu công nghiệp Nhơn Hoà vẫn đang được các y - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tích cực chữa trị. Họ may mắn giữ được mạng sống, nhưng thân thể đều bị gãy tay hoặc chân. Nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Hoan (37 tuổi, vợ anh Phạm Đức Tài) bị gãy tay trái (chờ mổ) và vùng đầu bị chấn thương, chưa tin được sự ra đi của người chồng. Chồng chị là anh Phạm Đức Tài cùng chị trực tiếp tham gia thi công công trình thì bức tường đổ sập, chẳng may không qua khỏi. Đêm qua, người phụ nữ này không thể nào chợp mắt, vì lo lắng cho chồng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyên Tuấn Thanh ân cần hỏi thăm sức khoẻ chị Hoan - Ảnh minh họa: Internet Trực tiếp đến thăm các nạn nhân đang nằm viện, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyên Tuấn Thanh ân cần hỏi thăm sức khoẻ của từng trường hợp. Nghe câu chuyện đầy bi thương của vợ chồng chị Hoan, anh Tài; Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định an ủi và mong chị Hoan yên tâm điều trị và giữ gìn sức khỏe. Nghe những lời động viên của ông Dũng, chị Nguyễn Thị Hoan mắt đỏ hoe, nghĩ về chồng và gia đình, người phụ nữ này nghẹn ngào, nước mắt cứ chực chờ rơi dài trên đôi gò má rám nắng, hốc hác. Chị Hoan nghẹn ngào khóc: "Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà gặp mặt chồng mình lần cuối mà thôi. Vậy mới trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng với nhau. Gặp xong tôi sẽ vào bệnh viện mổ tay"..

Các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường bờ tường bị sập - Ảnh: báo Thanh niên Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào khoảng 16h ngày 15/9, khi công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến thực phẩm tại công trình nói trên thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh, làm đổ sập bức tường đè nhiều người. Ngay trong đêm, lực lượng Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập tường khiến 5 người chết, 6 người bị thương. Chia sẻ về nguyên nhân ban đầu của vụ việc này, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có ba đội công nhân đang thi công công trình Nhà máy Chế biến thực phẩm. Riêng đội thi công khu vực bờ tường có 12 người và khi tường sập làm năm người chết, sáu người bị thương. Chỉ một người may mắn thoát nạn do lúc đó đang kéo tời ở vị trí cách xa bờ tường. Kết quả kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, cho thấy việc thi công chưa đúng với thiết kế. Hồ sơ thiết kế yêu cầu đổ dầm xong rồi mới xây tường. Tuy nhiên trong khi các dầm chưa được liên kết thì lại tiếp tục xây tường, khiến kết cấu chịu lực bức tường không đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ sập tường làm 5 người chết ở Bình Định: thi công không đảm bảo yêu cầu thiết kế, đung đưa như cái võng? Vụ tai nạn sập tường nhà xưởng ở Bình Định khiến 11 người thương vong, trong đó 5 người không qua khỏi và 6 người bị thương nặng đang nhanh chóng được điều tra, làm rõ.

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