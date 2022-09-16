Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng nhiều lãnh đạo địa phương, cơ quan chức năng đã đến kiểm tra hiện hiện trường vụ sập tường nhà máy đang xây ở Khu công nghiệp Nhơn Hoà khiến 5 người tử vong, 6 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 16/9, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng nhiều lãnh đạo địa phương, cơ quan chức năng đã đến kiểm tra hiện hiện trường vụ sập tường nhà máy đang xây ở Khu công nghiệp Nhơn Hoà khiến 5 người chết, 6 người bị thương. Tại hiện trường, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, việc xây dựng không đúng theo thiết kế.

Ông Nguyên thông tin: "Thiết kế yêu cầu đổ dầm xong hết mới xây tường, nhưng các dầm chưa được liên kết đã xây tường, đây là nguyên nhân chính dẫn đến sập tường khi có sự cố". Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu điều tra khẩn trưởng, xử lý nghiêm theo quy định - Ảnh: Báo Dân Việt Bên cạnh đó, Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định khẳng định, sau khi khám nghiệm hiện trường, có biên bản mô tả khám nghiệm…sẽ khởi tố vụ án. Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu, phải điều tra quyết liệt, đúng với bản chất sự việc. Đây là việc việc nghiêm trọng được dư luận rất quan tâm nên cần thực hiện khẩn trương, không thể chậm trễ.

Đặc biệt, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, trong quá trình thi công, cần theo dõi thi công đúng thiết kế hay không. Ông Dũng nhấn mạnh: "Cấp xong rồi thả đó ai muốn làm gì thì làm là không được". Vvụ sập tường đang xây đã làm 5 người chết, 6 người bị thương - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 16h30 ngày 15/9, tại công trình nhà máy Savvy Seafood thuộc dự án xây dựng giai đoạn 2, Khu công nghiệp Nhơn Hòa đã xảy ra vụ sập tường đang xây khiến nhiều công nhân xây dựng bị gạch đá vùi lấp, bị thương rất nặng. Vụ tai nạn lao động đã khiến 5 người tử vong, gồm: Hồ Ngọc Luân (34 tuổi), Hồ Văn Hướng (56 tuổi, cùng ngụ xã nhơn Thọ, thị xã An Nhơn); Ngô Thanh Trực (37 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Ái (34 tuổi, cùng ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), Phạm Đức Tài (39 truổi, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Trong số 6 người bị thương có 4 nạn nhân ở huyện Tuy Phước, gồm: Nguyễn Thanh Quang (41 tuổi), Nguyễn Thị Hoan (37 tuổi), Nguyễn Thanh Vân (70 tuổi), Nguyễn Thành Lập (30 tuổi) và hai nạn nhân cùng ngụ ở thị xã An Nhơn gồm: Nguyễn Thị Gái (41 tuổi) và Trần Văn Đạt (49 tuổi). Lãnh đạo thị xã An Nhơn cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân và hỗ trợ thân nhân người bị nạn. Theo đó, ban đầu lãnh đạo thị xã An Nhơn hỗ trợ gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

Danh sách 11 nạn nhân vụ sập tường nhà xưởng ở Bình Định gây thương vong nghiêm trọng Vào thời điểm tối ngày xảy ra vụ việc, sau khi đã được chuyển viện cấp cứu, thêm 2 nạn nhân không qua khỏi, nâng tổng số người tử vong là 5 và thương vong là 6 người.

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