Ông Nguyễn Thanh Quang (41 tuổi, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) là 1 trong 8 nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định sau vụ sập tường đang xây trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Trong số những người bị thương, ông Nguyễn Thanh Quang là người duy nhất còn tỉnh táo dù khắp người chi chít vết thương.

"Bức tường cao cỡ 15m. Tôi đang đứng trên giàn xây thì nghe cái "ầm". Nguyên bức tường đổ ập xuống kéo theo giàn giáo và tất cả anh em chúng tôi. Chưa kịp phản ứng gì thì mọi thứ tối sầm. Khi đó may là tôi bị rơi xuống hố đất trũng và giàn cây, gạch đè lên trên. May hơn nữa là chiếc máy trộn nằm đó chắn bớt cây cột chứ không tôi chết mất rồi.”

Vẫn còn hoảng hốt sau vụ tai nạn, ông Quang cho biết lúc vụ việc xảy ra, ông đang trên giàn giáo xây tường.

Nhưng trong cái may mắn ấy, ông Quang lại có một lắng lo khác…

“Sau những tiếng la thất thanh, mọi người chạy lại bới gạch, dọn dẹp và chúng tôi được kéo dần ra. Lúc đó có vợ tôi đứng ở dưới nữa. Không biết vợ tôi có né kịp không. Tôi lo quá", ông Quang ngậm ngùi kể lại với Tuổi Trẻ Online.

Ông Quang cũng kể thêm với Thanh Niên, nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, đội thi công công trình xây dựng nhà xưởng chế biến thực phẩm (của Công ty Savvy Seafood Việt Nam ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa) có gần 20 người. Trong chiều 15.9, các công nhân tập trung tô bờ tường trong công trình.

“Bờ tường này đã được xây dựng khoảng 1 tháng trước, đã tô xong 1 mặt rồi. Mặt còn lại cũng sắp tô xong nên thợ xuống làm việc ở đầu dưới 4 hay 5 người gì rồi. Tôi đứng trên giàn, thấy bờ tường có dấu hiệu ngã nên la lên 'bờ tường ngã bây ơi' nhưng những người bên dưới không chạy kịp, trong đó có vợ tôi”, ông Quang kể.

Theo ông Quang, bờ tường bị sập nói trên rất dài và cao nên dù có chèn các trụ đứng vẫn không an toàn.

“Bức tường dài quá mà an toàn gì, nó không có gì cùm níu hết. Nhiều lúc thợ chúng tôi lên xây hay đổ bê tông, thấy nó đung đưa qua lại như cái võng nhưng vẫn cứ làm. Thợ chúng tôi nói với nhau về mức độ không an toàn, khuyên nhau cẩn thận chứ làm sao mà nói cho chủ thầu xây dựng, chủ đầu tư nghe được”, ông Quang nói.



Bờ tường bị sập đổ rất dài - Ảnh: Thanh Niên

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15.9, khi công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến thực phẩm (ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa) thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh, làm đổ sập bức tường đè nhiều người.

Ngay trong đêm 15.9, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã tiến hành các biện pháp cứu hộ và phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Zingnews vừa cập nhật, sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đã có thêm hai công nhân tử vong trong vụ sập tường tại nhà máy Savvy Seafood (giai đoạn 2), KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (Bình Định). Đến rạng sáng ngày 16/9, vụ tai nạn lao động đã nâng tổng số tử vong lên 5 người.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an Bình Định, cho biết suốt từ chiều 15 đến rạng sáng 16/9, lực lượng công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh… đã khám hiện trường, tử thi để điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.



Lãnh đạo UBND TX.An Nhơn trao tiền hỗ trợ các nạn nhân - Ảnh: Thanh Niên

Lãnh đạo thị xã An Nhơn cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân và hỗ trợ thân nhân người bị nạn. Theo đó, ban đầu lãnh đạo thị xã An Nhơn hỗ trợ gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.