Người phụ nữ ở miền Tây bị bắt vì chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng tiền chơi hụi

Đời sống 15/09/2022 17:34

Chủ hụi Nguyễn Xuân Thảo vừa bị Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Thảo (41 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, từ năm 2007 đến nay, Thảo đứng ra tổ chức nhiều dây hụi rồi mời gọi nhiều người dân trên địa bàn huyện Đông Hải tham gia.

Người phụ nữ ở miền Tây bị bắt vì chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng tiền chơi hụi - Ảnh 1
Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam bị can Thảo. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, trong lúc làm chủ, bị can Thảo không thực hiện đúng thỏa thuận với các hụi viên. Bà Thảo mở thêm dây hụi để lấy tiền từ “dây hụi này lắp qua dây hụi khác”.

Sau đó, bà Thảo mất cân đối tài chính, đến khi các hụi viên yêu cầu hốt hụi thì người phụ nữ này không có tiền chung. Bà Thảo tuyên bố vỡ hụi.

Từ đó, nhiều hội viên làm đơn gửi đến cơ quan công an tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Thảo. 

Báo Dân Việt cho biết, qua điều tra, bước đầu lực lượng công an xác định, bà Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng chục người với số tiền hơn 38 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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